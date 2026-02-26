Rezultate Liga Campionilor: Galatasaray, calificare în optimi după un meci nebun 

Miercuri seara s-au jucat ultimele patru meciuri din play-off-ul pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal.

Galatasaray Istanbul este una dintre revelaţiile sezonului din Liga Campionilor la fotbal - Profimedia

De departe cel mai spectaculos duel al serii a fost cel de la Torino, dintre Juventus şi Galatasaray Istanbul. Obligată să anuleze un deficit de trei goluri, după ce a cedat în tur, în deplasare, scor 2-5, Juventus a crezut în şansa ei până la final, în ciuda cartonaşului roşu încasat de fundaşul Lloyd Kelly în minutul 49 al returului din Italia.

Juve avea 1-0 când a rămas în inferioritate numerică, gol Locatelli, din penalty, dar a mai marcat de două ori, cu om în minus, prin Gatti şi McKennie, şi a dus meciul în prelungiri, cu 5-5 la general.

Totuşi, energia consumată cu om în minus i-a costat, în cele din urmă, pe italieni. Galatasaray a punctat de două ori în prelungiri, prin Osimhen şi Yilmaz, şi a înclinat balanţa calificării în favoarea ei.

Alături de Galatasaray Istanbul, miercuri seara au mai obţinut calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor formaţii precum Real Madrid (2-1 şi 1-0 cu Benfica Lisabona), Paris Saint Germain (2-2 şi 3-2 cu AS Monaco) şi Atalanta Bergamo (4-1 şi 0-2 cu Borussia Dortmund).

În total, în optimile de finală, s-au calificat şase echipe din Anglia, Manchester City, FC Liverpool, Arsenal Londra, Chelsea Londra, Tottenham Hotspur şi Newcastle United, trei echipe din Spania, FC Barcelona, Real Madrid şi Atletico Madrid, două echipe din Germania, Bayern Munchen şi Bayer Leverkusen, şi câte o echipă din Italia, Atalanta Bergamo, Norvegia, Bodo Glimt, Portugalia, Sporting Lisabona, Turcia, Galatasaray Istanbul, şi Franţa, campioana europeană en-titre, Paris Saint Germain.

Tragerea la sorţi a meciurilor din optimile de finală are loc vineri, 27 februarie, iar meciurile se joacă pe 10-11 martie, turul, şi 17-18 martie, returul.

