Acţiuni de vânătoare la vulpe şi alte specii carnivore în Satu Mare, după confirmarea unui focar de rabie

Autorităţile din judeţul Satu Mare au decis, vineri, organizarea unei acţiuni de vânătoare la specia vulpe şi la alte specii sălbatice în fondurile cinegetice din zona localității Dabolț. Intituţia Prefectului a informat faptul că a fost confirmat un caz de rabie la o bovină, conform unui mesaj postat pe Facebook, citat de Agerpres.

Potrivit sursei citate, reprezentanții instituțiilor implicate în gestionarea focarului de rabie confirmat în localitatea Dabolț, comuna Halmeu, s-au întâlnit și au discutat despre soluții.

"Întâlnirea a avut ca temă principală coordonarea măsurilor necesare pentru prevenirea și combaterea răspândirii rabiei. S-a decis organizarea unor acțiuni de vânătoare la specia vulpe și la alte carnivore sălbatice în zona de protecție instituită în jurul localității Dabolț și a Fondului Cinegetic nr. 14 Halmeu, aceste specii fiind cunoscute drept vectori principali ai bolii. Totodată, s-a convenit asupra respectării stricte a normelor de biosecuritate și a predării către laborator, pentru analiză, a tuturor cadavrelor provenite din fauna sălbatică. Un alt subiect important l-a constituit intensificarea controalelor pentru a împiedica comercializarea cărnii de porc și a altor produse de origine animală provenite din perimetrul de risc, măsură necesară pentru eliminarea oricărui pericol epidemiologic suplimentar. De asemenea, au fost reafirmate obligațiile privind supravegherea atentă a animalelor receptive la rabie din gospodării și vaccinarea câinilor și pisicilor din localitate", precizează sursa citată.

Focar de rabie, confirmat la o bovină dintr-o gospodărie din localitatea Dabolț

Focarul de rabie a fost confirmat miercuri, 3 septembrie, la o bovină dintr-o gospodărie.

"Rabia este o boală gravă, cu risc major atât pentru animale, cât și pentru oameni. Este esențial să aplicăm cu fermitate toate măsurile prevăzute de lege și să acționăm coordonat pentru a preveni extinderea focarului. Instituția Prefectului Județul Satu Mare, în colaborare cu toate structurile implicate, va continua să monitorizeze situația și să informeze în permanență opinia publică. Cetățenii sunt îndemnați să sprijine autoritățile prin respectarea măsurilor sanitare, prin notificarea imediată a medicului veterinar în cazul apariției unor comportamente suspecte la animale și prin vaccinarea de urgență a câinilor și pisicilor. Protejarea sănătății publice și menținerea siguranței comunității rămân prioritățile absolute ale autorităților județene", a declarat prefectul Altfatter Tamas.

