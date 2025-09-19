"Acuma ieşi afară". Momentul în care doi condamnaţi daţi în urmărire sunt găsiţi de mascaţi în tavanul casei

Doi urmăriţi naţional, depistaţi de poliţiştii din Capitală în tavanul unei case.

Doi bărbaţi, în vârstă de 26, respectiv 73 de ani, au fost depistaţi de poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti în tavanul unei case. Cei doi erau căutaţi pentru că aveau de ispăşit condamnări cu executare.

Potrivit Poliţiei, primul bărbat, în vârstă de 26 de ani, este condamnat la 3 ani şi 4 luni de închisoare pentru săvârşirea unor infracţiuni precum constituirea de grup infracţional şi efectuarea de operaţiuni cu substanţe cu efect psihoactiv. Celălalt, în vârstă de 73 de ani, este condamnat la 6 luni de închisoare pentru distrugere.

Ce spune Poliţia

"DOI BĂRBAȚI URMĂRIȚI NAȚIONAL - DEPISTAȚI DE POLIȚIȘTII CAPITALEI

Astăzi, 19 septembrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul de Investigații Criminale au acționat pe linia prevenirii și combaterii faptelor antisociale, precum și pentru depistarea persoanelor care se sustrag urmăririi penale sau executării unor măsuri privative de libertate.

Din investigațiile efectuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, s-a stabilit că doi bărbați, urmăriți la nivel național, s-ar afla la adrese diferite din Capitală.

Pe numele celor doi bărbați, figurează mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, astfel:

-Primul bărbat, în vârstă de 26 de ani, este condamnat la 3 ani și 4 luni de închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și efectuarea de operațiuni fără drept cu substanțe susceptibile de a avea efect psihoactiv, pe numele acestuia fiind emis, de către Tribunalul București, la data de 30 iulie 2025, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea.

-Pe numele celui de-al doilea bărbat, în vârstă de 73 de ani, Judecătoria Sectorului 1 a emis, la data de 2 septembrie 2025, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, fiind condamnat la 6 luni de închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere.

Astăzi, 19 septembrie 2025, au fost desfășurate activități specifice, context în care, cei doi bărbați au fost depistați în municipiul București.

Cei în cauză au fost încarcerați într-un penitenciar.

Cu privire la persoanele menționate, precizăm faptul că se efectuează cercetări și sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evadare", se arată în comunicatul Direcţiei de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

