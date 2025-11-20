Povestea unei tinere sportive din Capitală, abandonată de părinţi, care a ajuns multiplă campioană naţională la lupte libere, ascunde un dublu abuz. Antrenorul ei, un bărbat de 42 de ani, a fost reţinut pentru viol după ce ar fi întreţinut relaţii sexuale cu fata de 16 ani. Omul este căsătorit şi are un copil de aceeaşi vârstă cu victima sa. Mai mult, anchetatorii au indicii că o şi bătea în timpul antrenamentelor.

Potrivit anchetatorilor, antrenorul de 42 de ani, profitând de vârsta minorei şi de încrederea pe care aceasta o avea în el, ar fi avut raporturi sexuale cu fata, într-o locuinţă din Sectorul 5. Totodată, poliţiştii au stabilit că, în timpul antrenamentelor, bărbatul ar fi agresat-o fizic pe minoră.

Poliţia Capitalei informează că joi, 20 noiembrie 2025, poliţiştii Serviciului Agresiuni Sexuale, din Direcţia Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexual asupra minorilor, de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, au pus în executare patru mandate de percheziţie domiciliară, în Bucureşti, într-un dosar penal care vizează infracţiunile de viol asupra unui minor şi lovire sau alte violenţe.

În fapt, poliţiştii Capitalei au fost sesizaţi că o minoră de 16 ani ar fi fost victima unor agresiuni sexuale şi fizice, persoana bănuită fiind antrenorul acesteia de lupte libere.

Cercetările au fost preluate de către poliţişti din cadrul Serviciului Agresiuni Sexuale, iar probele administrate până în prezent au relevat că un bărbat de 42 de ani, profitând de vârsta minorei şi de relaţia de încredere pe care aceasta o avea faţă de el, ar fi întreţinut raporturi sexuale cu aceasta, la o adresă din Sectorul 5.

Totodată, din verificări a reieşit că, în timpul antrenamentelor, bărbatul ar fi agresat-o fizic pe minoră.Pentru completarea probelor, joi, 20 noiembrie 2025, au fost făcute patru percheziţii domiciliare, bărbatul bănuit fiind depistat şi condus la audieri. Faţă de acesta urmează a fi dispuse măsurile legale care se impun.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor comise asupra unui minor din cadrul Serviciului Agresiuni Sexuale, pentru viol asupra unui minor şi lovire sau alte violenţe.

