Un chirurg controversat din Sinaia este acuzat din nou de malpraxis. Este vorba despre medicul care, în 2018, a uitat să scoată pansamentele sterile din abdomenul unei fetiţe de 10 ani, pe care o operase. Acum, o femeie de 34 de ani a ajuns în comă după ce a ajuns pe mâna aceluiaşi doctor pentru o intervenţie de rutină.

Vorbim despre o operaţie de rutină la care a fost supusă femeia la spitalul din Sinaia, o operaţie care nu a decurs aşa cum trebuie. Pacienta a fost transferată de urgenţă la spitalul Fundeni din capitală. Potrivit familiei, aceasta se află în stare foarte gravă fiind menţinută în viaţă doar cu ajutorul aparatelor. Medicii sunt destul de rezervaţi în privinţa acesteia.

Acuzaţii de malpraxis şi în 2018

Ar fi vorba despre acelaşi medic din Sinaia care în 2018 a operat o fetiţă de 10 ani. La acea vreme, ar fi uitat o bucată de pansament în corpul copilei. Au fost şi atunci acuzaţii de malpraxis, a fost deschis şi un dosar penal care însă s-a clasat între timp.

Articolul continuă după reclamă

Acum, familia femeii transferate la Fundeni i-a în calcul să deschidă la rândul ei un dosar de malpraxis împotriva medicului şi să ia toate măsurile împotriva acestuia.

Bogdan Dinu Like Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu noile reguli pentru obţinerea permisului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰