Într-o țară în care adăposturile de animale sunt prea des asociate cu povești triste, în Ilfov se scrie o poveste despre speranță și schimbare. Un adăpost în care, până acum câțiva ani, câinii puteau fi eutanasiați după 14 zile, s-a transformat într-un centru de adopţii, construit în jurul vieții. Animalele salvate de pe străzi și de pe câmpuri au hrană bună, spații curate, joacă și, mai ales, șansa de a ajunge într-o familie. Este dovada că se poate și în România, atunci când în spatele unui sistem sunt oameni cu suflet și cu ambiția de a schimba lucrurile.

Greu de crezut, dar acest loc, în care acum guvernează energia și veselia, era până acum doi-trei ani un adăpost gri, unde moartea venea la fiecare 14 zile.

Iar ea este Hilde, dovada clară că omul sfințește locul. A renunțat la profesia de jurnalist și a pus pe primul loc iubirea pentru animale. Cu o mână de oameni, face minuni.

"Nu este greu să schimbi dacă-ți doreşti foarte mult. E adevărat, diferența o fac oamenii. Și e foarte multă muncă în spate, pentru că în spatele imaginilor frumoase stau oamenii care încep ziua de munca la 6 dimineața", explică Hilde Tudora, preşedinta Protecţiei Animalelor, Ilfov.

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Așa a luat naștere Centrul de Adopții Ilfov, un loc care nu are nicio legătură cu ce vezi în celelalte adăposturi din România.

"Este un loc de joacă pe care l-am făcut cu ajutorul unei organizații din Elveția. Am cerut ajutor, organizațiile au venit către noi, și avem loc de joacă într-un adapost de stat", spune Hilda Tudora.

Îngrijitorii sunt aleși cu mare grijă

Nu e permis nici cel mai mic gest violent.

"Vedem în reacţia câinilor, de acolo ne dăm seama cât de buni sunt oamenii respectivi. În toate adăposturile de stat în care eu am fost înainte, ajungeam și toți cățeii săreau pe mine. În momentul în care îl vedeau pe îngrijitor, erau agresivi și nu înțelegeam de ce cu mine au fost ok, îi simte mirosul", spune Hilde Tudora, preşedinta Protecţiei Animalelor, Ilfov.

Dar până să se ajungă aici, Hilde a dus şi duce în fiecare zi o luptă nesfârşită cu mentalităţi greşite și proceduri învechite.

"Lipsa de implicare este foarte mare. Nu punem preț pe profesionalism când vine vorba de oamenii din adăposturile de stat. Dacă ne uităm la primari, oamenii care gestionează gunoaiele, sunt puși să gestioneze și câinii. În administraţia publică din România, câinele e un soi de gunoi", menţionează Hilde Tudora, preşedinta Protecţiei Animalelor, Ilfov.

Așa se explică de ce unii câini ajung aici după ce sunt aruncaţi în pungi pe câmpuri. Puțini au norocul să ajungă într-un loc ca acesta, unde prioritatea este căutarea unei familii adoptive, iar adaptarea începe cu mult înainte să îşi găsească o casă.

"Am văzut în America treaba asta, un loc special amenajat să facă mai ușor tranziția de la viața de adăpost la viața de acasă. Dădeam căţei spre adopţie și primeam mesaje. Este totul foarte bine, dar se sperie, nu ştie să meargă pe gresie, nu știe să meargă pe parchet. Pentru că în adapost, câinii sunt obișnuiți cu gratiile, cu betonul", povesteşte Hilde Tudora.

Spaţii special amenajate pentru câinii abia preluaţi din teren

Centrul de adopții are spații special amenajate pentru câinii abia preluați din teren, care stau 14 zile în carantină, pentru mame cu pui, dar și pentru câinii traumatizați.

"L-am luat din localitatea Domnești, sesizare de agresivitate. Nu are nici urmă de agresivitate în el, nici față de oameni, nici față de animale. El este Moşu, are 10 ani, luat din Pantelimon, toată viața lui a trăit pe străzi și acum la bătrânețe. Dar o să plece și el. O să pleci și tu", explică femeia.

Hilde luptă în fiecare zi pentru înlocuirea eutanasierii câinilor sănătoși, cu sterilizarea în masă.

"Clar mai este de lucrat și la lege pentru că mai sunt multe lucruri de schimbat, dar cu ce avem acum, putem să facem lucrurile într-un mod ok. Dar este nevoie de asumare și de controale, Poliția să dea amenzi pentru că ea se aplică pe alocuri. Se aplică tot acolo unde există un om care alege să facă diferența și asta este frustrant", menţionează Hilde Tudora.

Dar oricât de frustrant ar fi, schimbarea nu se oprește aici. În multe școli din România se predă acum ora "Cu și despre animale". Meciurile de fotbal din superligă încep cu jucători care țin căței în brațe, astfel încât poveștile și chipurile lor să ajungă la cât mai mulți oameni. Modelul românesc a ajuns să fie preluat de state din toată lumea. Iar Hilde a fost invitată să vorbească despre strategia ei atât în Parlamentul britanic, cât și în cel european. Iar în România, curajul și munca întregii echipe au fost recunoscute și recompensate de Principesele Margareta și Sofia.