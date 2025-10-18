La aproape 10 ore de la momentul deflagraţiei, salvatorii au reuşit să scoată de sub tonele de moloz trupul fără viaţă al tinerei de 24 de ani, însărcinată. Misiunea, extrem de dificilă, a fost realizată cu ajutorul unui utilaj, care a ridicat plăcile uriaşe de beton. În toată marea de suferinţă, pompierii au zărit şi miracolul. O tânără de 30 de ani a fost scoasă în viaţă de sub dărâmături. Între timp, oamenii nu se mai pot întoarce în locul unde le-a fost acasă până ieri dimineaţă şi au fost cazaţi de Primărie la hoteluri din Capitală. Au început şi audierile la sediul Direcţiei de Investigaţii Criminale. Un reprezentant Distrigaz şi administratora blocului au dat explicaţii în faţa anchetatorilor.

În toată marea de durere, salvatorii au zărit miracolul.

"Acea persoană a fost salvată de către colegii mei care au intrat în clădire. O femeie, în jur la 30 de ani, a fost transportată la spital și în momentul de față este sub supravegherea medicilor", a transmis generalul Irinel Precup, şeful ISU Bucureşti.

Soarta, însă, nu a fost la fel de bună pentru gravida de 24 de ani, care a căzut prin plafonul dintre etaje. La aproape 10 ore de la explozie, salvatorii, ajutaţi de un utilaj special, care a ridicat plăcile de beton, au reuşit să scoată trupul fără viaţă al fetei.

Articolul continuă după reclamă

"Victima a fost extrasă în condiții foarte bune și vreau să-i felicit pe colegii mei pentru modul profesionist care și-au desfășurat acțiunea de intervenție. Și totodată vreau să adresez condoleanțe familiilor îndoliate și îmi pare rău că, din păcate, mai mult de atât n-am putut să face", a adăugat şeful ISU Bucureşti.

"Transmit condoleanțele mele pentru familiile care au trecut prin această tragedie - cele trei victime - și putere pentru cei care astăzi se află în spital, care au trecut prin acest eveniment nefericit", a declarat şi Stelian Bujduveanu, primarul general al Capitalei.

Misiunea pompierilor, încheiată după 10 ore

Misiunea de salvare şi căutare a pompierilor a fost încheiată în jurul orei 19.

"Tot ceea ce înseamnă intervenție la momentul acesta este finalizată. Am avut o echipă specială de la Unitatea Specială de Intervenție de la Ciolpani, alături de care am căutat permanent atât victime cât și persoane care au dispărut sau care erau date dispărute. La momentul acesta nu mai există persoane", a informat aseară şeful ISU.

Trei oameni au fost ucişi pe loc, iar alţi 13 răniţi. Un bărbat în vârstă de 53 de ani, cu arsuri severe, pentru care s-a cerut transferul în străinătate, a fost dus la Spitalul Universitar. După ore întregi de aşteptare, aseară a venit şi răspunsul. Un spital din Graz, Austria îl va trata. Va fi transportat cu un avion militar, care decolează în această dimineaţă de pe aeroportul Băneasa. Alte trei dintre victime au ajuns de urgenţă la Spitalul Floreasca.

"Un pacient care a suferit un politraumatism a necesitat o intervenţie de drenaj toracic pentru că prezenta o colecţie aerică, cea de-a doua pacientă care avea o fractură de bazin a suferit o intervenţie pentru a i se fixa bazinul, iar cel de-al treilea este o persoană imobilizată la pat, şi care avea o fractură de femur şi a necesitat internare", a explicat dr. Bogdan Opriţă, şeful UPU SMURD de la spitalul Floreasca.

Vieţi schimbate într-o clipă

Alţii au scăpat pentru că destinul a avut alt plan pentru ei.

"Unii dintre ei erau în drum spre casă. Alții au plecat, alții au hotărât să rămână și nu au mai plecat mai devreme în concediu. Și au trecut prin acest eveniment. Trebuie să abordăm mult mai serios relația autorităților cu cetățenii, raportat la acele sigilii care au fost până acum, poate, decorative. Și așteptăm o anchetă ca să știm cine este responsabil. Iar eu vă pot promite că o să tratăm cu toată transparența acest caz. Noi, autoritatea Primăriei Municipiului București", a mai precizat primarul interimar al Bucureştiului.

Din cauza riscului de colaps, acum oamenii nu se mai pot întoarce în locul care până ieri dimineaţă le-a fost acasă.

Locatarii, evacuaţi din blocul care stă să se prăbuşească

"Ne-au evacuat, mergem la un hotel. Ne-a luat hotel pe trei zile, aşa ne-au spus", a povestit un locatar al blocului care a explodat în Rahova.

"Eram la Braşov şi am venit de la Braşov pentru pisici. Noi de bine de rău avem unde să ne ducem, dar sunt alţii care nu au unde, e mai rău pentru ei", a subliniat o altă persoană.

Zona a fost delimitată şi păzită întreaga noapte.

"Zeci de jandarmi și polițiști se asigură că nimeni nu pătrunde în perimetru, pentru că riscul este uriaș iar blocul afectat se poate prăbuși în orice clipă", transmite Alexia Bucur, reporter Observator.

Între timp, au început şi audierile. Un reprezentant Distrigaz şi administratora blocului au dat explicaţii în faţa anchetatorilor.

Administratora blocului, interogată ore întregi la DIC

La DIC din Capitală a fost adusă o femeie, administratorul blocului, pentru a fi audiată. După ore întregi în care a dat explicații în faţa anchetatorilor, a fost lăsată să plece. Cel mai probabil, în următoarele ore, mai mulți martori vor veni la audieri.

Procurorii au deschis deja un dosar penal in rem pentru distrugere din culpă.

"Așteptăm să se finalizeze ancheta. Dar abordarea noastră, a Primăriei, este una foarte clară. Sigiliile de gaz sau de alte asemenea situații - vorbim de contoare periculoase - nu trebuie să fie pur și simplu decorative. Vorbim de vieți luate pe nedrept şi abordarea va fi mult mai drastică în viitor, raportat la aceste sigilii, raportat la imobilele din București, cu controale inopinate", a avertizat Stelian Bujduveanu.

Ştirea despre tragedia petrecută în blocul din cartierul Rahova a ajuns în presa internaţională.

Şi preşedintele României, Nicuşor Dan, a transmis un mesaj: "Gândurile mele se îndreaptă către cei răniți, către familiile îndoliate și către toți cei care trec acum prin clipe teribile".

Apel la solidaritate

Şi facem apel la solidaritate, pentru că în astfel de momente este extrem de important ca cei care au pierdut totul, să ştie că au oameni care se gândesc la ei.

"Bunuri de consum, bunuri de igienă, orice puteţi aduce pentru persoanele aflate în cauză. Rog pe toată lumea care are această dorinţă să se implice, să ne contacteze şi să vină să doneze. La 021 95 24, este numărul pe care noi îl avem pus la dispoziţie sau fizic la punctul de comandă din centrul Liceului Bolintineanu", a anunţat primarul interimar al Capitalei.

Şi noi, pe site-ul ajuteu.ro, am deschis această opțiune. Deci, pe ajuteu.ro, puteți intra și spune cum puteți sări în ajutor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Apelaţi şi voi la trucurile din ghidul românului chibzuit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰