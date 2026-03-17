Adolescentă de 15 ani, găsită moartă la ecluza de la Agigea. Ana Maria fusese dată dispărută din luna ianuarie

O adolescentă de 15 ani, dată dispărută în luna ianuarie, a fost găsită moartă în zona ecluzei Agigea. Ana Maria plecase de la şcoală, dar nu a mai ajuns niciodată acasă. Lucrurile sale au fpst găsite pe podul din Angigea, care trece peste canalul Dunăre - Marea Neagră.

Acum la două luni de la dispariţia sa, trupul fetei a fost găsit în zona ecluzei de la Agigea. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) "Dobrogea" a intervenit în urma unei sesizări cu privire la un posibil cadavru aflat în apele canalului.

Găsită moartă la două luni de la dispariţie

"Degajare cadavru din mediul acvatic, din Canalul Dunăre Marea Neagră, zona Ecluza Agigea", a transmis iniţial ISU.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit anchetatorilor, este vorba de minora de 15 ani, elevă, care a fost dată dispărută de Poliţie după ce pe podul rutier de la Agigea au fost găsite obiecte ale acesteia, printre care un rucsac, nefiind eliminată situaţia ca adolescenta să se fi sinucis.

Familia minorei, din localitatea Moviliţa, a sesizat pe 23 ianuarie Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa după ce fata a plecat de acasă la liceul din municipiul Constanţa unde învăţa, dar nu a ajuns la unitatea şcolară.

Cristina Niță

Întrebarea zilei Vă este teamă după ce Iran a amenințat România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰