Observator » Evenimente » Adolescentă de 15 ani, împuşcată cu un pistol cu bile de un tânăr de 23 de ani, pe o stradă din Piteşti

Video Adolescentă de 15 ani, împuşcată cu un pistol cu bile de un tânăr de 23 de ani, pe o stradă din Piteşti

Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Anda Anghelache | Timp citire: 1 minut
Publicat la 20.08.2026, 07:32 | Modificat la 20.08.2026, 08:27

Incident extrem de grav pe o stradă din Piteşti. Un tânăr de 23 de ani a împuşcat-o de două ori cu un pistol cu bile pe o adolescentă de 15 ani.

Totul a avut loc în plină stradă, atunci când băiatul a vrut să-i arată cât de priceput este să manevreze arma neletală. A tras prima dată în mai multe sticle, iar mai apoi în fată.

Alarma la 112 a fost dată chiar de victimă, care a ajuns la spital, acolo unde a primit îngrijiri medicale. Fata spune că nu s-ar fi certat, şi nici nu a avertizat-p în vreun fel de ceea ce voia să facă. Tânărul a ajuns însă în spatele gratiilor pentru 24 de ore şi este cercetat penal pentru loviri şi alte violenţe.

Anda Anghelache
Like
pitesti impuscat pistol bile adolescenta
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.