Caz şocant într-un centru pentru minori din municipiul Oneşti. O adolescentă de 16 ani ar fi fost agresată sexual de un tânăr cu un an mai mare, cazat în acelaşi apartament social. Șocant este că, potrivit familiei, reprezentanții DGASPC nu ar fi luat nicio măsură până când povestea nu a ieşit la iveală în spaţiul public.

Totul s-a întâmplat în centrul social "Alexandra" din Onești, unde fata de 16 ani şi băiatul de 17 ani aveau activităţi recreative. Tânăra urmărea un film, fără să bănuiască însă, că, în scurt timp, liniștea avea să se transforme în teroare.

"Ceea ce iniţial a început ca un schimb de replici între tânără şi beneficiarul din apartament, a degenerat, ulterior, în această situaţie de agresiune fizică", spune Simona Bodor, purtător de cuvânt DGASPC Bacău.

"Fata pe timpul verii a fost agresată sexual de un coleg din apartamentul în care stau ei acum", spune mătuşa fetei agresate.

Articolul continuă după reclamă

Familia îi acuză reprezentanții centrului că ar fi ales să tacă şi că la scurt timp după incident, adolescenta ar fi fost din nou agresată, de data aceasta de o altă persoană.

"Ei au spus doar că a fost din joacă, că s-au jucat, că nu a fost nimic grav. A fost bătută de un băiat de acolo", spune mătuşa fetei agresate.

Lucru confirmat şi de imagini. Abia după ce familia a făcut public coșmarul fetei, autoritățile au luat măsuri. Tânărul de 17 ani a fost mutat într-o altă locuință, adolescenta primește acum consiliere psihologică şi a fost deschis un dosar penal. Reprezentanții DGASPC spun însă că, deocamdată, nu pot confirma acuzațiile de viol și că ancheta internă NU vizează personalul centrului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că trebuie continuate demersurile de eliminare a pensiilor speciale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰