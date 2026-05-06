Afacere cu locuri de veci în Botoşani: cinci suspecți ar fi primit bani pentru redistribuirea concesiunilor

Poliţiştii au făcut, miercuri, percheziţii în judeţul Botoşani, la Direcţia Servicii Publice Botoşani şi la alte patru firme private, într-un dosar care vizează comiterea unor infracţiuni de corupţie. Cinci persoane sunt bănuite că ar fi primit bani pentru a redistribui locuri de veci şi că au permis ridicarea de monumente funerare de către anumiţi constructori. 

de Denisa Vladislav

la 06.05.2026 , 11:35
Poliţiştii au făcut, miercuri, 12 percheziţii în judeţul Botoşani, la persoane bănuite că ar fi comis infracţiuni de corupţie.

Descinderile au avut loc în municipiul Botoşani şi în comunele Mihai Eminescu, Vlădeni şi Curteşti.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că una dintre descinderi a avut loc la Direcţia Servcii Publice Botoşani, instituţie din sobordinea Consiliului Local.

Au mai fost vizate patru sedii ale unor societăţi comerciale şi domiciliile unor persoane fizice.

În urma percheziţiilor, cinci persoane au fost duse la poliţie pentru audieri.

"Din cercetări a reieşit faptul că aceste persoane ar fi pretins şi primit bani pentru a redistribui locuri de veci unor alte persoane decât cele care le-au concesionat, precum şi pentru permiterea edificarii de monumente funerare de către anumiţi constructori", au transmis reprezentanţii IPJ Botoşani.

Cercetările în acest caz continuă pentru comiterea infracţiunilor de luare de mită, dare de mită şi abuz în serviciu. 

perchezitii locuri de veci botosani
