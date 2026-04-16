"Afacere" de familie cu trafic de persoane. Un tânăr de 26 de ani şi părinţii lui au pus pe roate un adevărat mecanism de exploatare a unor tinere, prin prostituţie. Tânărul le racola, apoi intra în scenă mama lui care le ducea în străinătate şi se ocupa de colectarea banilor. Veniturile obţinute astfel ajungeau înapoi, în România şi erau gestionate de tatăl tânărului. Ofiţerii DIICOT au intrat acum pe fir, iar cei trei vor fi duşi la audieri, alături de alţi 5 suspecţi.

Până acum, anchetatorii au descoperit cel puțin șapte femei care ar fi fost obligate să se prostitueze. Rețeaua care a fost destructurată de procurorii DIICOT și polițiști a fost formată dintr-o familie: părinții, fiul lor de 26 de ani și alți șase suspecți. Totul a început acum cinci ani, când tânărul de 26 de ani a racolat inițial patru victime prin metoda lover boy.

Fetele erau convinse să se prostitueze cu promisiunea unui trai mai bun. Ulterior au mai fost recrutate alte trei victime. Părinții tânărului se ocupau de transportul și cazarea lor în țări din vestul Europei, acolo unde acestea erau obligate să presteze servicii sexuale, iar toate câștigurile ajungeau în final la tatăl celui care le ademenea în această capcană.

Potrivit anchetatorilor, aceștia ar fi câștigat de pe urma exploatării sexuale a tinerelor aproape 300 de mii de lei. Procurorii DIICOT au făcut astăzi 10 percheziții în Capitală și în alte patru județe, iar suspecții urmează să fie aduși aici, la sediul DIICOT, pentru a fi audiați.

Denisa Dicu

