Un muncitor care făcea parte dintr-o echipă care lucrează la reabilitarea unui drum judeţean din Argeş a murit, după ce a fost lovit de un buldoexcavator. Se afla într-un şanţ, încercând să taie o rădăcină, iar colegul său care manevra utilajul nu l-a observat. Echipajul medical trimis de urgenţă la locul incidentului l-a găsit semiconştient, însă nu i-a putut salva viaţa.

Muncitor mort după ce a fost lovit de un buldoexcavator, în Argeş. Colegul său de pe utilaj nu l-a observat - Shutterstock

Incidentul soldat cu moartea bărbatului a avut loc, joi, pe un drum judeţean care traversează comuna argeşeană Lunca Corbului.

”Din verificările preliminare a rezultat că bărbatul în cauză, de 53 de ani, din comuna Sârbii Măgura, judeţul Olt, ce participa la lucrări de modernizare pe DJ 679, a fost accidentat în zona inferioară a corpului, în împrejurări ce vor face obiectul cercetărilor. Pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor, în cauză urmează să fie întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă, precum şi neluarea, respectiv nerespectarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă”, informează reprezentanţii Poliţiei judeţene Argeş.

Surse judiciare au precizat că primele verificări indică faptul că muncitorul făcea parte din echipa care măsura cotele drumului. El a intrat într-un şanţ deja săpat, unde a găsit o rădăcină. Fără să îşi anunţe colegii, a luat o drujbă şi a intrat în şanţ pentru a tăia bucata de lemn, moment în care colegul care conducea utilajul a dat în spate şi l-a lovit.

Articolul continuă după reclamă

La sosirea echipajului medical de urgenţă, bărbatul era semiconştient, însă în scurt timp a intrat în şoc hemoragic şi a murit.

Larisa Andreescu Like Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori. ➜

Întrebarea zilei Aveţi asigurare obligatorie de locuinţă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰