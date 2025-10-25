Într-o lume dominată de magazine online care dau modă la un click distanţă, fără să pună, de multe ori, preţ pe calitate, fabricile din România se luptă să-şi menţină locul pe piaţă. Calitatea materialelor, spun micii antreprenori, este biletul sigur către clienţii care au înţeles că fast fashion-ul este doar o himeră.

Haine, încălţăminte, genţi şi accesorii la un click distanţă. În era vitezei, fenomenul fast-fashion a prins viteză printre români, indiferent de generaţie. Preţurile mici şi codurile de reducere sunt magnet pentru clienţi. Îi fidelizează pentru comenzi dese. Doar că, de cele mai multe ori, calitatea produselor este îndoielnică. Nu e de mirare că fabricile autohtone duc o luptă continuă ca să îşi facă loc pe piaţă.

"În această secţie sosesc toate piesele. Este ca un puzzle pentru noi, totul se taie la sala de croit. Vin niște piese pur și simplu ca un puzzle de copii, iar aceste femei minunate încep fiecare să le îmbine între ele ca să realizăm la sfârșit un produs finit", a declarat Florentina Leanca, director executiv.

A dat lovitura cu produsele sale unice

Articolul continuă după reclamă

Neapărat din materiale premium şi detalii cusute atent. În această fabrică din Slatina, sute de angajaţi au grijă ca hainele să fie impecabile. Provocări sunt, însă, la tot pasul.

"Foarte greu vin oameni să se angajeze, am apelat la forţă de muncă din afară. Fabrica din 2001, când s-a deschis, ajunsese în 2005, aveam capacitate foarte mare de producţie, de peste 100.000 de produse pe lună care se livrau în mai multe ţări. Acum, producţia lunară este undeva la 20 000 de produse", a mai spus Florentina Leanca, director executiv.

Fabricile din România au înţeles că pentru a ajunge la clienţi trebuie să-şi croiască loc pe platformele de socializare. Lidia este o antreprenoare din Târgu Mureş care colaborează de mai bine de un an cu fabrica de textile din Slatina. Şi-a creat o comunitate de mii de utilizatori pe Tik Tok şi aşa a ajuns să depăşească acum 2.000 de clienţi unici.

"Cu ce ne diferențiem noi de fast fashion este prețul corect de pe piață, calitatea. De la noi îţi achiziţionezi, vă dau un exemplu concret, un sacou de bumbac, vâscoză sau chiar și lână - dai 150 de lei și te ține o perioadă lungă. Ne străduim să le arătăm oamenilor că sunt croite exemplar, este o calitate superioară, aducem ţesătura din extern şi folosim foarte multă lână. Produsele le caută în special doamnele care merg pe nișa de office business și vârsta de la care începe este de la 30+", a declarat Lidia Ursu, antreprenor.

Alexandra Andriescu are un mic atelier în Iaşi. "Totul este facut manual, bucatica cu bucatica, tocmai de aceea sustenabilitatea este unul dintre elementele noastre principale", a declarat Alexandra Andriescu, antreprenor.

Marele avantaj al unui astfel de palton este unicitatea. Cum este să ştii că te plimbi pe stradă ca şansele să te întâlneşti cu o altă femeie care poartă ceva similar nu există. Din atelierul ei pleacă lunar cel mult câteva zeci de paltoane, dar inflația și măsurile fiscale recente și-au pus amprenta.

"E mult mai greu să vinzi acum un produs cu un preţ uşor mai mare. Faţă de anii trecuţi. Anul acesta cred că am simţit cel mai profund schimbările şi a fost nevoie să ajustăm anumite costuri. De exemplu voiam să lansez o altă linie de paltoane, de paltoane mai spre sport casual, dar a trebuit să ajustăm acest aspect", a mai spus Alexandra Andriescu, antreprenor.

Preţul unei jachete făcute după tipar porneşte de la 700 de lei, iar cele unicat pot ajunge și la 10.000 de lei în funcție de stofă și de complexitatea modelului.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu noile reguli pentru obţinerea permisului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰