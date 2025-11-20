România rămâne pe ultimul loc în Uniunea Europeană la reciclare. În plus, producătorii de alimente și băuturi sunt nevoiți să importe materie sticle şi borcane pentru că pe piaţa noastră nu sunt destule. Începem totuşi să recuperăm. În România sunt în construcţie în acest moment 29 de fabrici noi de reciclare, care ar trebui să reducă deficitul și să crească rata de reciclare.

Prin halele unei fabrici de reciclare din județul Buzău trec anual peste 100 de mii de tone de PET-uri. Ele se transformă în alte recipiente sau chiar în haine.

"Acestea intră în utilaje unde sunt reciclate, trec prin mai multe fluxuri, sunt sortate, spălate, măcinate, ca apoi să fie transformate în materiale care ajung din nou în diferite alte produse", susţine Mihaela Sofronea, director de comunicare fabrica.

Dacă plasticul este un material din ce în ce mai reciclat în România, odată cu implementarea programului RETURO, alte produse se reciclează doar în câteva locuri din ţară.

"Contează foarte mult instalațiile de reciclare: să fie moderne și să urmăm niște standarde, pentru a fi corecți atât cu mediul, cât și cu noi, oamenii", a mai spus Mihaela Sofronea.

Încă 29 de fabrici de acest fel ar trebui să se construiască în perioada următoare. Finanțarea trebuia să vină integral din PNRR, însă, din cauza întârzierilor, o parte din bani va fi acoperită de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Fabricile ar trebui să fie gata până la 30 iunie 2026.

"AFM are 29 de contracte semnate care sunt deja în implementare. Dintre acestea, 15 vor rămâne prin finanțare prin PNRR și 14 din bugetul AFM, 349 milioane de lei", a declarat Florin Bănică, preşedinte AFM.

România este ultima ţară din UE la reciclare. Doar 1,3% din materialele utilizate în economie provin din surse reciclate în 2024, față de media europeană de 12%. Și în ceea ce privește deșeurile municipale, România reciclează doar 12%, mult sub ținta europeană de 55%.

