Noi detalii despre accidentul grav de la Fălticeni în care patru persoane au fost rănite. Procurorii îl acuză acum pe şoferul vinovat de tentativă de omor. Iniţial anchetatorii au deschis un dosar penal doar pentru vătămare corporală din culpă. Bărbatul de 38 de ani care a provocat accidentul este momentan liber. Pompierul călcat pe trotuar a fost rănit grav este în continuare în stare critică.

La trei zile de la accidentul grav, dosarul a fost preluat de procurorii de la Tribunalul Suceava, iar încadrarea juridică a fost schimbată din "vătămare corporală din culpă" în "tentativă de omor". Decizia ar putea duce la luarea unor măsuri privative de libertate împotriva șoferului de 38 de ani din Fălticeni.

Între timp, în spațiul public au apărut suspiciuni privind o posibilă mușamalizare a cazului. Unul dintre răniți a declarat că ar fi fost contactat telefonic și sfătuit să nu "facă vâlvă", pe motiv că șoferul ar fi o persoană influentă. Același bărbat susține că, imediat după accident, șoferul ar fi devenit agresiv și ar fi încercat să-l lovească.

"Am fost sunat de anumite persoane. N-am fost ameninţat, dar am fost atenţionat: ai grijă, las-o aşa, că ăsta cumpără, ăsta face, ăsta îl are pe cutare, pe cutare", spune Nicolae Lăzărică, victimă.

Cum s-a produs accidentul din Fălticeni

Patru persoane au fost rănite după ce un șofer care circula cu viteză a pierdut controlul volanului într-o curbă și a ajuns pe trotuar. Un pompier și soția sa au fost loviți în plin. Bărbatul, care și-a împins soția pentru a o salva, se află în stare critică la spital.

Mașina a ricoșat apoi în două autoturisme parcate. Într-unul dintre ele se afla un cuplu. Femeia, care tocmai cobora din mașină, a fost prinsă între fiare, în timp ce soțul ei a scăpat cu răni ușoare.

Femeia este internată cu leziuni serioase, dar în afara oricărui pericol, în timp ce soțul ei critică modul în care autoritățile au gestionat intervenția.

Șoferul, proprietar al unui atelier de dezmembrări auto, a fost testat pentru consum de droguri, rezultatul fiind negativ. Inițial cercetat pentru vătămare corporală din culpă, el este vizat acum pentru o acuzație mult mai gravă.

Pompierul rănit grav la cap a fost transportat cu elicopterul la Spitalul Floreasca din București. Colegii săi s-au rugat pentru însănătoșirea lui, în timp ce soția acestuia rămâne internată.

