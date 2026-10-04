În spatele gratiilor au ajuns şi doi barmani din Timişoara, care le vindeau stupefiante studenţilor, de ani de zile, fără ca cineva intervină. Într-un final, un ofiţer sub acoperire a pus capăt afacerii. Nu vorbim însă despre un caz singular, ci despre un fenomen, spun specialiştii. Drogurile se vând oriunde, inclusiv la şcoală. Iar campusurile studenţeşti au ajuns puncte de vânzare a drogurilor.

Cei doi tineri de 24 de ani erau oficial barmani. În fapt, traficanți de droguri. Clienţii lor erau în principal studenţi, racolaţi în localuri, dar şi la petreceri. Le vindeau drogurile inclusiv în campus. Lucrau inclusiv la evenimente private și intra ușor în contact cu oamenii carora le-ar fi vândut canabis. Afacerea ar fi mers ca pe roate ani la rând, din 2021 și până acum.

Fiecare dintre cei doi tineri avea alt rol

Unul dintre ei alegea clienții, altul se ocupa de vânzare. Totul s-a schimbat în momentul în care unul dintre cei doi dealeri a vândut canabis unui polițist sub acoperire. La perchezitii anchetatorii au găsit și drogurile. Aproximativ 250 de grame de canabis, vrac și doze deja pregătite pentru vânzare, dar si importante sume de bani în lei, euro și lire. În casele mai erau si droguri de mare risc, pentru consum propriu.

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Cei doi au fost arestați preventiv de DIICOT Gorj. Dar e doar o picătură într-un ocean. Fenomenul consumului de droguri devine tot mai îngrijorător în ţara noastră. Aşa cum arătăm, săptămânal, şi într-o campanie Observator.

"Am ajuns să ne confruntăm cu un fenomen de 10 ori mai grav decât fenomenul cu care ne confruntam. când am început eu să lucrez în domeniul drogurilor, principala problemă era heroina, ne am dori să avem din nou probleme pe care le aveam acum 20 de ani cu consumatorii", spune Eugen Hriscu, psiholog specializat în adicţii.

Iar pentru a stopa fenomenul, azi noapte, poliţiştii şi jandarmii Capitalei au luat la pas zonele de interes din București. Cei care au fost prinşi pe picior greşit, au fost sancționaţi.

Unul din zece români spune că a încercat cel puțin o dată în viață un drog. Iar cel mai tânăr consumator are doar 9 ani.

"Statul a apăsat cât se poate de mult, unii ar zice la modul absurd pedala de acceleraţie pe tot ce înseamnă pedepse. Am ajuns ca 1 din 10 deţinuţi din România să fie închis pentru o infracţiune legată de droguri. Asta e o dublare a ratei pur şi simplu şi totuşi consumul creşte, decesele prin supradoză şi intoxicaţiile cresc", spune Vlad Zaha.

Un nou episod al campaniei "Romania, pierdută în droguri", marţi, la Observator.