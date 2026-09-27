Au lăsat SUA și și-au cumpărat casă în Spania cu doar 72.000 de dolari. Are 148 mp și piscină

A avut curajul să o ia de la capăt şi nu regretă nicio clipă decizia luată. Alicia a descoperit că mutarea într-o altă țară cere curaj, dar și că adaptarea nu ține doar de momentele importante.

Anul trecut, Alicia Sanchez și soția sa, Luci Peraza, au luat o decizie pe care mulți dintre cei apropiați o considerau prea riscantă: să părăsească Statele Unite și să se mute în Spania împreună cu fiica lor.

Alicia lucra în marketing pentru o mare companie americană, în timp ce Luci activa în domeniul sănătății mintale. Cuplul locuia împreună cu fiica lor, care la acea vreme avea 7 ani, într-un bungalow primitor de pe plajă, în Ormond Beach, Florida. Aveau ceea ce mulți ar fi considerat o viață stabilă. Ajunseseră însă într-un punct în care stabilitatea nu mai însemna și împlinire, scrie Il Messaggerio.

Ani la rând au avut mai multe locuri de muncă în paralel, au făcut proiecte suplimentare și și-au investit timpul liber în activități artizanale și artistice, potrivit CNBC. Fiecare dolar în plus era pus deoparte pentru obiectivul de a-și construi o viață cu mai multă libertate, mai mult contact cu natura și mai mult timp de calitate petrecut împreună, ca familie. Simțeau că, dacă își doresc cu adevărat acel stil de viață, trebuiau să facă o schimbare.

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Alegerea a fost Spania. Alicia este dominicano-americană, iar Luci este cubano-americană, iar amândouă vorbesc spaniolă, lucru despre care știau că le va face, cel mai probabil, adaptarea la viața de zi cu zi mai ușoară. În plus, Alicia locuise deja în Spania cu 20 de ani înainte, când lucrase acolo ca profesoară de limba engleză.

În decurs de cinci luni și-au închiriat casa din Florida, și-au retras fiica de la școală, și-au împachetat amintirile de familie și materialele pentru activitățile artistice și au trimis totul peste Atlantic într-un singur container.

S-au urcat în avionul spre Spania fără nicio garanție că lucrurile vor merge bine. Viza lor pentru nomazi digitali era încă în curs de procesare, iar aprobarea a venit abia după ce au ajuns acolo. A fost unul dintre cele mai mari acte de curaj pe care le făcuseră vreodată.

În căutarea casei de vis

Când au ajuns în Spania, Alicia și Luci erau convinse că vor trebui să închirieze o locuință. În timp ce căutau o variantă permanentă, au stat într-un Airbnb în Alicante.

Timp de șase săptămâni au căutat o casă și și-au dat seama repede că multe chirii erau mai scumpe decât se așteptaseră. Alicia își amintește că i-a spus soției sale: „Cum o să ne permitem asta?”.

Apoi, în iulie 2025, în timp ce urmăreau clipurile unui canal de YouTube pe care îl urmăreau de ani de zile, au descoperit o casă de vânzare cu o suprafață de 148 de metri pătrați, cinci dormitoare și două băi, în satul andaluz Castil de Campos, din sudul Spaniei.

Cuplul a profitat imediat de ocazie și a cumpărat casa cu aproximativ 72.000 de dolari. Prețul li s-a părut aproape imposibil de mic, dar au reușit să achite întreaga sumă în numerar. Nu au credit ipotecar.

În fiecare lună, cheltuielile lor sunt, în general, de aproximativ 350 de dolari pentru alimente, 116 dolari pentru apă, 116 dolari pentru electricitate, 116 dolari pentru telefon și internet, 230 de dolari pentru asigurarea de sănătate, 127 de dolari pentru contabil, 103 dolari pentru contribuțiile sociale și 58 de dolari pentru asigurarea locuinței.

Bugetul lor lunar pentru trai ajunge astfel la aproximativ 1.216 dolari pentru o familie de trei persoane.

Casa este înconjurată de plantații de măslini și munți. Vecinii se ajută între ei, iar cuplul a reușit să transforme locul într-un adevărat cămin.

Și-au deschis propria afacere și s-au integrat în comunitate

În aprilie, Alicia și Luci și-au deschis propriul studio creativ în sat. Acolo oferă ateliere de ceramică, cusut, artă inspirată de natură și activități artizanale. Scopul lor este să creeze un spațiu în care atât vizitatorii, cât și localnicii să poată încetini ritmul și să se bucure de artă.

În prima lună au câștigat doar 50 de dolari. Pentru unii, rezultatul ar fi putut fi descurajant, însă ele l-au privit ca pe dovada că cineva a crezut suficient de mult în ideea lor încât să plătească pentru ea. Asta le-a dat încrederea să continue.

Faptul că aduseseră din Statele Unite materialele și echipamentele necesare le-a ajutat să reducă semnificativ costurile inițiale.

Alicia a continuat să lucreze ca freelancer în consultanță de marketing, cu un venit care variază, de regulă, între 7.000 și 9.000 de dolari pe lună, în funcție de contracte. Acest venit le-a permis să continue renovările și să dezvolte treptat afacerea, fără presiunea ca studioul să întrețină imediat întreaga familie.

Cuplul a investit aproximativ 60.000 de dolari în renovarea casei, inclusiv în anexă, piscină și spațiile exterioare. Proiectul lor, Stay & Create, urmează să fie deschis oficial publicului în mai 2027.

Viață mai accesibilă, costuri mai mici și mai multe aventuri

Alicia și Luci adoră atmosfera liniștită din Castil de Campos, dar spun că sunt și multe lucruri de făcut în zonă și în localitățile din apropiere, precum Iznájar, Lucena și Baena. De fiecare dată descoperă ceva nou.

Le place să meargă la Granada pentru activități în aer liber, la Jaén pentru cumpărături și la Córdoba pentru o seară în oraș. Toate aceste destinații se află la aproximativ o oră distanță.

Familia poate organiza și excursii mai accesibile și mai ieftine în locuri precum Barcelona, Madrid și Paris.

Alicia și Luci apreciază foarte mult bucătăria spaniolă, dar, fiind o familie latino, sunt atrase și de alte bucătării și le place să descopere alte culturi prin intermediul gastronomiei.

În apropiere, Priego de Córdoba oferă numeroase localuri cu tapas, dar și tarabe cu fructe și legume foarte proaspete. În fiecare săptămână trece chiar și o dubă care livrează produse provenite de la fermele locale.

Când au ajuns în Spania, obiectivul lor era să călătorească mai mult, să se bucure mai mult de viață și să cheltuiască mai puțin. Nu mai voiau să simtă că aleargă permanent pe o roată fără oprire. Au reușit, însă au fost nevoite și să învețe să se adapteze la noul mediu.

Cea mai mare surpriză a vieții în Spania

Alicia a descoperit că mutarea într-o altă țară cere curaj, dar și că adaptarea nu înseamnă doar marile momente. Înseamnă să înveți când se închid magazinele, cum să faci rost de lucrurile de care ai nevoie fără facilitățile cu care erai obișnuit și cum să îți construiești o rutină care să funcționeze pentru familia ta.

Tocmai aceste mici detalii sunt cele care, în timp, fac ca un loc nou să devină cu adevărat „acasă”.

Cea mai mare surpriză după mutarea în Spania a fost, fără îndoială, ritmul vieții. În Statele Unite, explică Alicia, erau obișnuite să obțină totul imediat. În locul în care trăiesc acum, de exemplu, nu există Uber Eats, iar ceva ce în SUA ar fi considerat extrem de urgent poate fi rezolvat a doua zi sau chiar săptămâna următoare.

Și siesta de la prânz le-a surprins. Pare un vis, povestește Alicia, însă ea și Luci încă învață să își organizeze programul în funcție de acest ritm.

În plus, pentru că lucrează cu clienți atât din Statele Unite, cât și din Spania, Alicia se confruntă adesea cu diferențe de fus orar, ceea ce poate prelungi ziua de lucru în moduri neobișnuite.

Toate aceste lucruri pot fi uneori frustrante, iar gestionarea logisticii și a unei birocrații necunoscute cere răbdare. Totuși, Alicia vede și ceva frumos într-un loc în care fiecare zi nu este organizată în jurul urgenței.

Privind în urmă, plecarea din Statele Unite a însemnat pentru ele urmărirea unei alte definiții a succesului.

Alicia și Luci nu mai aleargă după promovări în companii sau după case mai mari. Pentru ele, succesul înseamnă acum să se trezească dimineața privind plantațiile de măslini, să își petreacă după-amiezile făcând artă alături de oameni din întreaga lume și să își vadă fiica crescând într-o comunitate pe care o iubesc.