Alertă în Băile Olănești: O ţeavă da gaze s-a spart în timpul unor lucrări. 35 de persoane au fost evacuate

Mai multe locuinţe din staţiunea Băile Olăneşti au fost evacuate de urgenţă, după ce o țeavă de gaze s-a spart în urma unor lucrări la reţeau de canalizare. Zona a fost izolată pe o suprafaţă de aproape un kilometru. ISU Vâlcea a emis un mesaj Ro-Alert, iar echipele Distrigaz lucrează pentru a remedia avaria.

Mai multe locuinţe din staţiunea Băile Olăneşti au fost evacuate de urgenţă, joi după-amiază, după ce o ţeavă de gaze subterană de pe strada Cheia s-a spart în urma unor intervenţii la reţeaua de canalizare, informează reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgentă (ISU) Vâlcea.

Autorităţile au transmis şi un mesaj Ro-Alert, pentru avertizarea populaţiei, iar accesul în zonă este blocat.

"La fata locului, s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o autospecială cu apă şi spumă pentru intervenţie rapidă, un echipaj CBRN, un echipaj SMURD din cadrul Gărzii de Intervenţie Râmnicu Vâlcea. Pentru protecţia cetăţenilor şi pentru ca intervenţia să se desfăşoare în condiţii de siguranţă, a fost balizată zona pe o rază de 800 metri şi au fost evacuate 35 de persoane de la locuinţele din apropiere", au transmis reprezentanţii ISU Vâlcea.

De asemenea, la faţa locului sunt echipele de la Distrigaz, care au oprit alimentarea cu gaze pe strada Cheia şi lucrează la remedierea avariei.

