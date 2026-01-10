Un bulgar căutat în Austria și un belarus evadat din închisoare, prinși la frontierele Giurgiu și Albița

Un cetăţean bulgar care figura ca "persoană căutată pentru a fi arestată în vederea predării sau a extrădării" într-o alertă emisă de Austria a fost depistat la punctuld e frotnieră Giurgiu. De asemenea, un belarus de 36 de ani vizat de o alertă Interpol pentru că evadase din închisoare a fost prins la Vama Albiţa.

"Două persoane urmărite internaţional, pe numele cărora existau alerte de arestare emise de autorităţi străine, au fost depistate în ultimele zile de poliţiştii de frontieră români, în urma controalelor efectuate. Este vorba despre un cetăţean bulgar, căutat pentru extrădare, şi un cetăţean belarus care evadase recent dintr-o închisoare", anunţă sâmbătă Poliţia de Frontieră.

În data de 8 ianuarie, în jurul orei 11.30, poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliţiei de Frontieră Giurgiu au oprit pentru control, pe DN5, un autoturism înmatriculat în Polonia. Acesta circula pe ruta România - Bulgaria şi era condus de un cetăţean bulgar, în vârstă de 48 de ani.

"În urma verificărilor efectuate prin intermediul aplicaţiei e-DAC, poliţiştii de frontieră au constatat că şoferul, cetăţean bulgar, figurează în baza de date cu semnalarea „persoană căutată pentru a fi arestată în vederea predării sau a extrădării,” alertă emisă de către Austria", precizează sursa citată.

În ziua de 9 ianuarie, în jurul orei 08.50, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa / Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pentru a intra în ţară, pasager într-un autoturism, un bărbat cu cetăţenie Belarus, în vârstă de 36 de ani.

"La controlul de frontieră, colegii noştri au constatat că pe numele bărbatului era o alertă Interpol, cu menţiunea căutat în vederea arestării, deoarece acesta a evadat dintr-o închisoare din Belarus în data de 08.01.2026", menţionează Poliţia de Frontieră.

Ambele persoane au fost predate, conform procedurilor legale, poliţiştilor din cadrul Serviciului Investigaţii Criminale al IPJ Giurgiu şi Vaslui.

