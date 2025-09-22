Alertă în școlile din Capitală după un e-mail cu amenințări. Mesajele, trimise de pe un IP din străinătate

Poliţia din toată ţara este în alertă după ce aproape 400 de şcoli, grădiniţe şi spitale au primit pe adresele oficiale de e-mail, mesaje de ameninţare care se referă la un atac armat. Deocamdată, poliţiştii şi reprezentanţii SRI dau asigurări că ameninţarea nu reprezintă un pericol real.

Polițiștii, procurorii, dar și specialiștii de la Serviciul Român de Informații, în ultimele mai bine de 12 ore, au făcut progrese semnificative pentru a identifica persoana din spatele acestui mesaj. Mesaj trimis pe aproape 400 de adrese de e-mail către diverse instituții de învățământ, către instituții medicale, dar și către alte instituții din țara noastră.

Primele informații arată că IP-ul respectiv, folosit pentru a trimite acest e-mail, ar veni de undeva din străinătate, nu este exclus, însă, ca mesajul să fi fost trimis din țara noastră, cu un anumit VPN extern.

Continuă cercetările, nu este foarte clar încă ce se va întâmpla cu individul, odată ce va fi prins. Asta pentru că nu a fost stabilită o încadrare de către polițiști. În fața școlilor, grădinițelor, dar și altor instituții de învățământ și medicale din București, dar și din restul țării, a fost suplimentat numărul forțelor de ordine.

Sunt polițiști prezenți, mai mult decât în mod normal, sunt jandarmi și câini de urmă. Aceste cercetări vor continua, la fel și prezența vizibilă a polițiștilor până când cursurile se vor încheia și cel mai probabil până când individul în cauză va fi prins.

Apelul ministrului Educaţiei

Reprezentanţii MInisterului Educaţiei şi Cercetării sunt în contact permanent cu anchetatorii care verifică mesajele de ameninţare primite pe adresele de e-mail ale unor unităţi de învăţământ din întreaga ţară şi cer conducerilor să se asigure de respectarea cu stricteţe a regulilor de acces în unităţile de învăţământ.

"Reprezentaţii Ministerului Educaţiei şi Cercetării monitorizează situaţia, fiind în legătură permanentă cu reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne şi ai Direcţiei Siguranţă Şcolară din cadrul Poliţiei Române. Siguranţa în şcoală, atât a copiilor, cât şi a personalului, trebuie să fie prioritară", au transmis, luni, reprezentanţii MInisterului educaţiei şi Cercetării.

Aceştia cer conducerilor unităţilor de învăţământ să se asigure de respectarea cu stricteţe a regulilor de acces în unităţile de învăţământ, stabilite prin procedurile proprii elaborate în acest sens, precum şi, în colaborare cu autorităţile publice locale şi Politia Locală, de asigurarea securităţii perimetrului şcolar.

"De asemenea, facem un apel către personalul din unităţile de învăţământ - directori, profesori - ca, dacă se impune, să comunice cu elevii şi părinţii, pentru a menţine în şcoală un climat de calm si echilibru. Informaţii privind evoluţia investigaţiei vor fi comunicate de instituţiile care au competenţă în acest sens", au mai transmis reprezentanţii ministerului.

