Alertă în Tulcea: 2 aeronave F-16, ridicate de la sol după un atac cu drone la graniţă. A fost emis RO-Alert

În noaptea de luni spre marți, forțele ruse au reluat atacurile asupra Ucrainei, vizând inclusiv zone aflate în apropierea graniţei cu România. Autoritățile au emis RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea, iar două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol.

la 14.04.2026 , 09:27
În dimineața zilei de marți, 14 aprilie, Rusia a lansat un nou val de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea.

Potrivit autorităților, o grupare de drone a fost detectată evoluând în apropierea spațiului aerian românesc, în zona de nord a localității Vâlcov. Ca urmare, Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, fiind dispuse măsuri de alertare a populației.

La ora 03:48, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert, prin care au fost avertizați cu privire la posibile riscuri generate de situația din apropierea graniței.

În paralel, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești pentru misiuni de monitorizare. Totodată, sistemele de apărare antiaeriană au fost puse în poziții de tragere, ca măsură de precauție.

Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au transmis că nu au fost înregistrate pătrunderi ale dronelor în spațiul aerian al României. Alerta aeriană a fost ridicată la ora 04:45, după ce pericolul a fost considerat înlăturat.

