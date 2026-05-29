Trăim, în multe privințe, în unele dintre cele mai sigure vremuri de până acum. Pe stradă există camere de supraveghere, poliție locală care patrulează, sisteme de alertă, cursuri de autoapărare și tot mai multe dispozitive menite să crească siguranța personală. Și totuși, în ciuda tuturor acestor "plase de siguranță", încă există violența pe stradă. De la înjurături și conflicte aprinse în trafic, până la intimidări, urmăriri, agresiuni fizice sau chiar sexuale, astfel de situații continuă să existe și apar uneori din senin, când ne aşteptăm mai puţin.

"Acum câtiva ani mergeam la serviciu, trecând pe lângă nişte indivizi, unul dintre ei mi-a strigat ceva foarte obscen.", mărturiseşte o tânără.

"Se stresează de la muncă de la problemele de acasă şi îşi varsă nervii pe oameni.", adaugă un tânăr.

"Am păţit la ea în bloc să intre cineva după mine. Nu am intrat în lift cu acea persoană.", spune o altă doamnă.

O privire. Un mers nesigur. O clipă de neatenție. Uneori, exact asta caută un agresor.

Alteori însă, violența apare din senin. Un gest banal poate fi interpretat greșit, iar o reacție timidă îl poate încuraja și mai mult pe agresor.

În adolescenţă, Andreea a trecut prin momente pe care nu le va uita toată viaţa. A simțit că este urmărită pe stradă, dar a avut prezență de spirit și a reacţionat.

Andreea, 22 de ani: Verbal mereu au fost bărbaţi care au strigat la mine pe stradă, iar fizic au fost doar un eveniment.

Reporter: S-a apropiat prea mult?

Andreea, 22 de ani: Da, da şi m-a şi atins. Atunci când m-am întors la el şi l-am înjurat a fugit. Dacă femeile s-ar întoarce la el, nu ar mai continua să facă chestii de astea.

Nu există un profil exact al agresorului de pe stradă. Poate fi un om al străzii, vizibil agitat și imprevizibil, dar la fel de bine poate părea un om obișnuit, integrat în societate.

Andreea: Am simţit că merge cineva în spatele meu, dar era om normal. Era îmbrăcat la costum, nu aş fi zis că e dubios.

Reporter:Ai raportat situaţia?

Andreea: Nu, nu.

"Fie avem de-a face cu defecţi psihic şi acolo e foarte greu de anticipat reacţiile şi sunt mulţi pe străzile noastre acum. Cei care sunt sub influenţa alcoolului sau a drogurilor. Mai avem de-a face cu cei care sunt obsedaţi de femei, obsedaţii sexual în special. Pur şi simplu nu se pot abţine.", explică Dan Antonescu, criminolog.

"Erau oamenii ai străzii care agresează verbal şi fizic, iar în zona centrală sunt lăsaţi nesupravegheaţi, organele de poliţie nu fac nimic. Există persoane violente şi în mijloacele de transport. Încerc să îi ocolesc.", precizează o femeie, Mihaela, în vârstă de 54 de ani.

Reporter: V-aţi certat cu cineva în trafic vreodată?

Şofer: Da, de multe ori. Diverse situaţii care ne-au scos din sărite.

"Eu mă bag pentru oameni bătrâni, pentru tineret nu mă bag. Imediat îţi dau replica dacă e ceva.

Verbal îi spun: băi, stai la un loc. De ce te iei de femeia asta?", explică un bărbat.

Fie că vorbim de femei sau de bărbaţi, conflictele nedorite pot apărea oricând. Primul lucru pe care îl putem face, şi cel mai simplu, este să fim atenţi.

Agresorii nu aleg întâmplător. Se îndreaptă către persoane pe care le percep vulnerabile sau ezitante. De cele mai multe ori victimele sunt cu ochii în telefon, căștile în urechi și neatente la ce se întâmplă în jur. Și aici apare, de fapt, problema. Pentru că atunci când îți dai seama că ești în pericol, uneori timpul de reacție se reduce la câteva secunde, prea puține ca să mai apuci să cauți în geantă spray ul cu piper pe care știi ca îl ai cu tine mereu.

De aceea, cel mai bine este să nu ajungem în faţa unui conflict deschis.

"Când simți ca ești urmărită, că cineva sta în preajma ta,c el mai bine este să te îndrepţi către o zonă aglomerată, să te îndrepţi către un grup şi rămâi acolo. El îşi va continua drumul. Atunci când a făcut un gest de violenţa prima grija apel la 112.", adaugă Dan Antonescu, criminolog.

"E important să înţelegi cum comunică bărbaţii. Unu, doi şi acum comandă verbală: Lasă-mă, ia mâna de pe mine! Când e nu e nu, ăla să fie foarte ferm. Nu evaziv. E posibil să trezim chiar instinctul de prădător în el atunci când ne ferim uşor.", spune Bogdan Ionescu.

"Un agresor îşi caută o victimă uşoară, să nu riposteze. Vrea pe cineva care nu este atent, care fizic este inferior. După un an şi jumătate cresc considerabil şansele în primul rând să nu mai fii selectată ca victimă. Se schimbă încrederea de sine, se schimbă postura, conştientizarea mediului conjurător, musculatura mersul se schimbă. Îţi prinzi singură părul ca să nu te doară, te întorci, apuci ochii după care picior şi continui cu cât mai multe lovituri.", explică Bogdan Ionescu, director al Federaţiei Internaţionale de Krav Maga.

Un studiu recent realizat la Cluj arată că şapte din zece femei spun că au fost agresate sau hărţuite pe stradă în ultimul an.

Nicio formă de agresiune nu ar trebui ignorată. Fie că este vorba de violență verbală sau fizică, este important să suni la 112 și să depui plângere la poliție. Un dosar, o amendă sau o anchetă îl pot descuraja pe agresor să repete fapta. În același timp, acest pas poate proteja și alte persoane şi poate preveni alte cazuri de violenţă.

