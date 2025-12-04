Antena Meniu Search
Kievul contrazice România: Drona detonată de scafandrii români nu aparține Ucrainei

Toate dronele ucrainene "Sea Baby", aflate în misiuni operaţionale în Marea Neagră, au fost identificate. Potrivit Serviciului de Securitate al Ucrainei, nicio dronă nu a intrat în apele teritoriale românești.

la 04.12.2025 , 10:31
"Niciunul dintre sistemele de drone "Sea Baby" ale SBU nu a intrat în apele teritoriale românești. Ucraina aderă cu strictețe la dreptul internațional, nu încalcă frontierele internaționale și își tratează partenerii cu respect", se menționează într-un comunicat emis de serviciul de presă al SBU.

Reacția părții ucrainene vine după ce Ministerul Apărării Naționale a informat miercuri că o dronă maritimă aflată în Marea Neagră la 36 de mile est de Constanța și care punea în pericol navigația a fost neutralizată de scafandrii militari din cadrul Forțelor Navale Române.

Potrivit comunicatului menționat, scafandrii militari EOD, specializați în lupta împotriva dispozitivelor explozive, din cadrul Forțelor Navale Române, au executat miercuri o misiune de neutralizare a unui obiect care punea în pericol navigația în Marea Neagră, la solicitarea Gărzii de Coastă.

"Militarii Centrului 39 Scafandri s-au deplasat în raionul maritim estimat la 36 de mile marine est de Constanța, cu sprijinul navei maritime de supraveghere MAI 1.107 din dotarea Gărzii de Coastă. În urma analizei obiectului care plutea în derivă, militarii au constatat că era un vehicul de suprafață fără pilot (dronă maritimă) de tip Sea Baby.

Echipa de intervenție a primit aprobarea de neutralizare a obiectului identificat, în conformitate cu procedurile operaționale în vigoare, iar în jurul orei 13:00 drona maritimă a fost distrusă prin detonare controlată", se precizează în comunicat.

150 de mine neutralizate în Marea Neagră, în ultimii 4 ani

În ultimii aproape patru ani, în Marea Neagră, au fost neutralizate aproximativ 150 de mine marine, șapte dintre acestea fiind distruse de Forțele Navale Române, se mai menționează în comunicatul MApN. Reuters scrie că un purtător de cuvânt al MApN a refuzat să specifice țara de proveniență a dronei, dar a confirmat că este vorba de o dronă "Sea Baby".

Îngrijorările legate de siguranța transportului maritim în Marea Neagră, după atacuri asupra unor petroliere având legături cu Rusia, unele revendicate de Ucraina, au dus la creșterea primelor de asigurare într-o întindere de apă crucială pentru transportul de cereale, țiței și produse petroliere.

De altfel, ministrul de externe turc, Hakan Fidan, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au discutat miercuri tocmai despre siguranța în Marea Neagră, a declarat o sursă din Ministerul de Externe turc, după ce Ankara și-a exprimat preocuparea cu privire la atacuri.

România, Bulgaria și Turcia au un grup operativ comun pentru dezamorsarea minelor rătăcite, care au început să plutească în Marea Neagră după ce Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022. 

