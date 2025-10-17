Antena Meniu Search
Alerta pe șoselele din județul Botoșani. Mașini răsturnate și o mamă cu copilul ei de 6 ani, răniți

Val de accidente pe drumurile din judeţul Botoşani. O mașină s-a răsturnat pe plafon, după ce a izbit de o alta parcată pe marginea șoselei. Într-un alt accident, o mamă şi copilul de 6 ani au fost răniţi.

17.10.2025

O mașină, condusă de un bărbat de 38 de ani, s-a răsturnat pe plafon, după ce a izbit un autoturism parcat la marginea șoselei.Martorii au sunat imediat la 112, iar din fericire şoferul, aflat singur în mașină, s-a ales doar cu câteva zgârieturi și a refuzat transportul la spital.

Tot în judeţ, o femeie de 26 de ani și copilul ei de 6 ani au ajuns la spital, după ce maşina în care se aflau s-a ciocnit violent de un alt autoturism.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, precum și două echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță.

Poliţiştii au deschis anchete în ambele cazuri.

