Accidente din cauza ploilor! Şoferii au fost depăşiţi de vremea rea şi au pierdut controlul volanului pe şoselele din ţară. O femeie din Cluj a murit azi-noapte în timp ce se afla în drum spre spital. Peste 10 persoane, din alte zone ale ţării, au avut nevoie de îngrijiri medicale. Printre răniţi s-au aflat şi copii.

Femeia de 73 de ani se afla în ambulanţă în momentul tragediei. Urma să ajungă de la Spitalul din Huedin la unul din Cluj-Napoca. La un moment dat, însă, într-o curbă periculoasă, un şofer de 40 de ani ar fi intrat pe sensul opus de mers. De aici şi până la impactul cu ambulanţa a fost un pas.

"Se afla în stop cardio-respirator, s-au aplicat imediat manevre de resucitare, însă, din păcate, în ciuda tuturor eforturilor, a fost declarat decesul acesteia", a declarat Paul Olar, purtător de cuvânt ISU Cluj.

Şoferul ambulanţei a fost şi el rănit. Bărbatul a avut nevoie să fie descarcerat după impactul violent. În maşina şoferului care a provocat accidentul se aflau doi bărbați și două femei cu vârste între 40 și 51 de ani, alături de o fetiţă de aproximativ 9 ani.

"Celelalte persoane, respectiv 6 persoane au nevoie de îngriiri medicale la faţa locului, iar cinci dintre acestea au fost preluate de echipajele medicale şi transportate la spital", spune Iulian Timşa, purător de cuvânt IPJ Cluj.

De îngrijiri medicale au avut nevoie şi cei doi membri ai echiajului de pe ambulanţă. Ambii şoferi au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatul fiiind negativ.

Accident grav şi în Suceava

În judeţul Suceava, trei persoane au ajuns la spital după ce un tânăr de 22 de ani a pierdut controlul volanului în timpul unei depăşiri şi s-a izbit violent de acostament. Celealte maşini nu au putut opri la timp şi au provocat pe loc un carambol. Patru maşini s-au ciocnit, iar motorul uneia a luat foc.

"Am fugit spre maşina lui, în timp ce eu fugeam spre maşina lui, restul maşinilor au venit în maşina mea şi m-au îmboţit şi pe mine automat", povesteşte un martor.

"A rezultat vătămarea corporală uşoară a conducătorului auto în vârstă de 22 de ani, precum şi a unei femei care rula în spatele acestuia, dar şi un atac de panică pe care l-a suferit o fetiţă de 14 ani. Toţi cei patru şoferi au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ", a declarat Ionuț Epureanu, purtător de cuvânt IPJ Suceava.

Incendiul a fost stins de şoferi înainte de sosirea echipajelor de pompieri. În total, şase persoane au fost implicate în accident.

Vremea rea din ultimele zile le-a dat bătăi de cap şi şoferilor din Hunedoara. Patru adulţi şi o fetiţă de 12 ani au fost răniţi grav şi au fost transportaţi la spital, în urma unui accident produs între două maşini, iar în Vaslui o persoană a avut nevoie de îngrjiri medicale după un carambol cu trei autoturisme.

Poliţiştii atrag atenţia că în această perioadă şoferii trebuie să circule cu prudenţă şi să adapteze viteza la condiţiile meteorologice.

