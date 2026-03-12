I-a fost furată o broșă de 25.000 de euro. După câțiva ani ani, a găsit-o într-un magazin de bijuterii

În urmă cu ceva ani, i-a fost furată din casă o broșă de 25.000 de euro. Femeia din Italia a găsit-o când a văzut o reclamă la un magazin de bijuterii și s-a dus la poliție.

Broșa în formă de albină cu safire și diamante, în valoare de 25.000 de euro, a fost furată în timpul unui jaf din 2019. Spargerea a avut loc la locuința italiencei din zona Colli. Hoții au furat ceasuri, documente, tacâmuri, diverse obiecte și numeroase bijuterii, printre care, mai exact, o pereche de broșe foarte speciale, semnate de un bijutier milanez, scrie Il Resto del Carlino.

Găsită după trei ani

Au trecut aproape trei ani. Apoi, într-o zi, femeia deschide un ziar. Și rămâne fără cuvinte: într-o reclamă, apare broșa ei de aur în formă de albină, cu safire galbene și diamante în aripi. O recunoaște instantaneu; nu există nicio îndoială că este aceeași.

Așadar, și-a făcut o programare să meargă la magazinul de bijuterii, situat într-un oraș de provincie, ca să vadă cu ochii ei. La telefon, i-au spus că broșa provine dintr-un atelier de bijuterii care își închisese între timp porțile. Aceeași explicație i-a fost dată și a doua zi, când a vizitat magazinul. Femeia a lăsat un depozit de 200 de euro, apoi s-a dus la carabinieri și a raportat incidentul. Carabinierii au început o anchetă: numele înscris în registrul de încărcare a obiectelor de valoare al magazinului este cel al unui bărbat napolitan în vârstă de 58 de ani, care susține că a cumpărat bijuteria de la un târg de vechituri din Agnano. Acum, bărbatul este acuzat de recepționare de bunuri furate.

Anchetă finalizată după șapte ani

Ulterior, printr-o examinare specifică efectuată de experți, s-a confirmat că era într-adevăr bijuteria furată în timpul furtului din 2019. Prin urmare, meșteșugarul în vârstă de 58 de ani a fost înscris în registrul suspecților deoarece „cunoscând originea sa ilicită, a achiziționat sau, în orice caz, a primit acea broșă de la o persoană necunoscută”, a scris procurorul.

S-a „confirmat că bijuteria nu putea fi furată” decât pentru că fusese cumpărată de la un târg de vechituri de către bijutier (care, prin urmare, putea înțelege foarte bine valoarea obiectului) care l-a revândut magazinului de bijuterii, scrie avocatul Bordoni în memoriul său de apărare. Mai mult, continuă el, „justificarea pare a fi, cel puțin, neverosimilă și, în orice caz, insuficientă pentru a-l exonera pe meșteșugar de răspunderea pentru primirea bijuteriei, care este, cel puțin, aventuroasă în dinamica prezentată: se presupune că ar fi cumpărat obiectul de la un târg de vechituri și apoi l-a revândut unui magazin de bijuterii aflat la 600 de kilometri distanță”.

Audierea va avea loc la sfârșitul lunii martie (ancheta a fost condusă de Augusto Borghini). Între timp, broșa a revenit proprietarului său de drept.

