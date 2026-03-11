Cancerul rămâne o provocare majoră pentru sănătate, dar alegerile stilului de viață - în special dieta - pot juca un rol în reducerea riscului. Prevenirea cancerului nu se bazează pe un singur "superaliment", a declarat Andre Goy, medicul șef oncologic de la Centrul de Cancer John Theurer din cadrul Hackensack Meridian Health din New Jersey.

Cele mai importante 5 grupe alimentare pentru prevenirea cancerului, conform unui medic oncolog - Profimedia

În schimb, contează tiparele generale - reducerea inflamației, menținerea unei greutăți sănătoase și limitarea expunerii la agenți cancerigeni, a remarcat el. "Acestea fiind spuse, știința indică în mod constant o dietă predominant vegetală, bogată în fibre", a declarat Goy pentru Fox News Digital.

El recomandă concentrarea pe cinci grupe alimentare cheie.

1. Afine

Cele patru fructe de pădure cele mai populare - afine, căpșuni, zmeură și mure - au toate proprietăți preventive împotriva cancerului, a spus Goy.

Fructele de pădure "sunt pline de antocianine, pigmenți cu o puternică activitate antioxidantă", a spus el.

"Cercetările sugerează că fitochimicalele din fructe de pădure pot reduce deteriorarea ADN-ului, pot reduce inflamația cronică și pot susține căile de reparare celulară", a adăugat el.

2. Roşii

Indiferent dacă vă place să mâncați roșii crude cu sare sau fierte la foc mic în sos de paste, acest fruct copt la soare este plin de nutrienți.

Roșiile sunt principala sursă alimentară de licopen, a spus Goy, un "antioxidant carotenoid asociat în mai multe studii cu un risc redus de cancer de prostată".

"Interesant este că datele sugerează că chiar și roșiile gătite sunt foarte benefice", a adăugat el.

3. Cereale integrale

Consumatorii au la dispoziție o mulțime de opțiuni când vine vorba de cereale integrale, a spus Goy - și fiecare oferă beneficii în combaterea cancerului.

Fie că este vorba de ovăz, orez brun, quinoa sau pâine prăjită integrală, aceste cereale "furnizează fibre alimentare, care îmbunătățesc sănătatea microbiomului intestinal, reduc riscul de cancer colorectal și susțin reglarea metabolismului și a greutății", a spus el.

"Fibrele sunt unul dintre factorii alimentari cel mai susținuți în prevenirea cancerului", a adăugat el.

4. Legume crucifere

Cele mai comune legume crucifere — membre ale familiei Brassica — includ broccoli, conopidă, varză de Bruxelles, varză, varză kale și rucola.

Categoria include, de asemenea, napi, ridichi, bok choy și varză verde, oferind o mulțime de opțiuni pentru consumatorii preocupați de sănătate.

Aceste legume sunt bogate în fibre, vitamine, antioxidanți și glucozinolați, a spus Goy.

Atunci când sunt tocate sau ușor gătite, glucozinolații "se transformă în compuși biologic activi, cum ar fi sulforafanul", a adăugat medicul.

"Cercetările de laborator și translaționale sugerează că sulforafanul poate ajuta la detoxifierea substanțelor cancerigene, la reducerea stresului oxidativ și la susținerea mecanismelor de protecție a ADN-ului", a spus Goy.

5. Plante aliacee

Dacă folosiți usturoi sau ceapă pentru a prepara roșii sau legume crucifere, aceste alliumuri au și proprietăți preventive împotriva cancerului.

Usturoiul și ceapa "eliberează compuși organosulfurici atunci când sunt zdrobite sau tocate", a spus Goy.

"Datele experimentale arată că acești compuși pot inhiba creșterea celulelor tumorale, pot susține căile de detoxifiere și pot fi asociați cu rate mai mici de cancer digestiv", a spus el.

Puterea prevenției

Goy a subliniat că ar trebui să se simtă consumatorii încurajați de faptul că biologia răspunde stilului de viață în timp.

"A acorda atenție tipului de alimente nu este atât de complicat pe cât se crede", a spus el - menționând că "există sute de mii de plante pe care le putem mânca".

De asemenea, el a adăugat că nutriția este doar o piesă a puzzle-ului, alături de somn, activitate fizică și screening - precum și de reducerea la minimum a alcoolului și evitarea tutunului.

