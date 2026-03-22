Bilanţul accidentului din apropiere de Bârlad este tragic - doi oameni au murit, iar alţi zeci sunt în stare de şoc, după ce autocarul în care se aflau 44 de persoane s-a răsturnat. Planul Roşu de intervenţie, activat în două judeţe, a presupus ca zeci de medici şi pompieri să fie trimişi la faţa locului.

Autocarul plecase în cursă de aproape patru ore când s-a răsturnat într-un şant de pe marginea drumului. Supravieţuitorii cred că bărbatul de la volan era obosit, dar şoferul de rezervă i-a luat apărarea.

"I-a ieșit o mașină în față și a derapat", spune un martor.

Majoritatea pasagerilor dormeau când s-au trezit aruncaţi unii peste alţii în autocarul care căzuse pe partea dreaptă.

"Eu m-am trezit, am spart geamul din spate. E complicat pentru că șantul e mare, adică dacă nu ar fi fost drumul așa de înalt, poate era mai lejer", spune un martor.

Un bărbat în vârstă de 62 de ani, proiectat prin geam, a murit la scurt timp după accident, sub privirile fiicei şi soţiei care îl însoţeau.

"Au fost 44 de victime, din care 2 erau conducători auto. Ajunși la fața locului, s-a declanșat planul roșu. În sprijin au venit și colegii de la ISU Galați", spune Mihai Macsim, ISU Vaslui.

Pasagerii erau din Republica Moldova - plecaseră de la Chişinău și mergeau la Aeroportul Otopeni.

"15 persoane necesitau îngrijiri medicale, 13 au fost transportate la spitalul din Bârlad, una la spitalul din Tecuci, iar o persoană a refuzat internarea", spune Edurat Popica, prefect.

Pasagerii şi-au continuat drumul după câteva ore cu un autocar care le-a fost trimis de la Chişinău.

