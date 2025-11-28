Antena Meniu Search
Accident cumplit, aseară, în Bistriţa-Năsăud. Două persoane care se aflau într-o ambulanţă privată au fost rănite, după ce autospeciala a fost lovită în plin de un autoturism. Victimele în vârstă de 62, respectiv 70 de ani, au fost transportate de urgenţă la spital. Ambii şoferi au fost testaţi pentru consumul de alcool, însă, rezultatele au ieşit negative. Politiştii au deschis un dosar penal.

de Redactia Observator

la 28.11.2025 , 08:53

O ambulanţă privată, care transporta pacienţi la dializă, a fost implicată, joi seară, într-un accident rutier în judeţul Bistriţa-Năsăud. Primele date de la faţa locului arată că maşina a fost lovită din spate de un autovehicul. Unul dintre pacienţi a fost rănit, fiind dus la spital.

”Două persoane aflate într-o ambulanţă privată care efectua transportul pentru dializă au nevoie de îngrijiri medicale, după ce autospeciala în care se aflau a fost implicată într-un accident rutier pe raza localităţii Vermeş. Victimele sunt conştiente şi cooperante”, au transmis oficialii Inspectoratului pentru situaţii de Urgenţă Bistriţa-Năsăud.

Surse locale au precizat pentru News că ambulanţa este un autovehicul de mici dimensiuni, iar primele date de la locul accidentului indică faptul că aceasta a fost lovită din spate de un autovehicul.

După ce pacienţii aflaţi în autosanitară au fost evaluaţi, unul dintre aceştia, care a suferit un traumatism de coloană, a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe SMURD Bistriţa pentru investigaţii medicale suplimentare.

