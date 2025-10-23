Antena Meniu Search
Video Ambulanță în misiune, lovită de o mașină care întorcea pe DN, în Hunedoara

O ambulanță aflată în misiunea fost implicată într-un accident grav pe un drum naţional din judeţul Hunedoara.

la 23.10.2025 , 08:07

Autospeciala a intrat din plin într-o mașină care a încercat să întoarcă pe celălalt sens de mers și nu a văzut ambulanța care venea din spate. La locul accidentului a ajuns, iniţial, un echipaj de jandarmi din judeţul Gorj, aflat întâmplător în apropiere, care a acordat primul ajutor până la sosirea echipajelor de intervenţie.

În urma impactului, şoferul ambulanţei a fost rănit uşor şi a fost transportat la spital. Pacientul aflat în autospecială a scăpat nevătămat şi a fost preluat rapid de un alt echipaj medical care şi-a continuat misiunea.

