O ambulanță aflată în misiunea fost implicată într-un accident grav pe un drum naţional din judeţul Hunedoara.

Autospeciala a intrat din plin într-o mașină care a încercat să întoarcă pe celălalt sens de mers și nu a văzut ambulanța care venea din spate. La locul accidentului a ajuns, iniţial, un echipaj de jandarmi din judeţul Gorj, aflat întâmplător în apropiere, care a acordat primul ajutor până la sosirea echipajelor de intervenţie.

În urma impactului, şoferul ambulanţei a fost rănit uşor şi a fost transportat la spital. Pacientul aflat în autospecială a scăpat nevătămat şi a fost preluat rapid de un alt echipaj medical care şi-a continuat misiunea.

