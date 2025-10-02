O maşină a spulberat bariera la intrarea în parcarea unui centru comercial din Târgu Jiu şi a lovit şi un autoturism parcat.

Incidentul a fost suprins de camerele de supraveghere, iar poliţia s-a sesizat imediat după ce imaginile au apărut online.

Accidentul s-a produs din cauza unei şoferiţe de 33 de ani, care s-a intins să ia biletul la intrarea în parcare, dar nu şi-a asigurat maşina cu cutie automată.

Autoturismul a intrat cu putere în barieră şi a lovit o maşină parcată. În urma impactului, ambele vehicule au sărit în afara parcării, direct pe şosea.

Articolul continuă după reclamă

Din fericire nimeni nu a a fost rănit. În urma incidentului, şoferiţa a fost sancţionată cu 810 lei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi avea curajul să vă daţi demisia fără să aveţi un plan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰