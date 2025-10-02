Video O şoferiţă a spulberat bariera unui mall din Târgu Jiu, în timp ce voia să ia tichetul de parcare
O maşină a spulberat bariera la intrarea în parcarea unui centru comercial din Târgu Jiu şi a lovit şi un autoturism parcat.
Incidentul a fost suprins de camerele de supraveghere, iar poliţia s-a sesizat imediat după ce imaginile au apărut online.
Accidentul s-a produs din cauza unei şoferiţe de 33 de ani, care s-a intins să ia biletul la intrarea în parcare, dar nu şi-a asigurat maşina cu cutie automată.
Autoturismul a intrat cu putere în barieră şi a lovit o maşină parcată. În urma impactului, ambele vehicule au sărit în afara parcării, direct pe şosea.
Articolul continuă după reclamă
Din fericire nimeni nu a a fost rănit. În urma incidentului, şoferiţa a fost sancţionată cu 810 lei.Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰