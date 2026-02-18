Antena Meniu Search
Amenda record primită de un bărbat din Mureș, la trei luni de la faptă. Era un munte de pantofi uzați

Amendă record primită de un bărbat din Sântana de Mureș, județul Mureș, la trei luni după ce a abandonat o cantitate uriașă de pantofi uzați și alte deșeuri lângă un cimitir din Târgu Mureș. 

de Redactia Observator

la 18.02.2026 , 08:52
Amenda record primită de un bărbat din Mureș, la trei luni de la faptă. Era un munte de pantofi uzați Pantofi uzati - Facebook/Poliția Locală Târgu Mureș

Incidentul, care a avut loc pe 4 noiembrie 2025, iar pentru fapta sa bărbatul a fost sancționat de polițiști cu 45.000 de lei. Individul a fost identificat și ulterior i s-a aplicat sancțiunea. 

Ce spun polițiștii 

Polițiști locali din cadrul Serviciului Disciplină în Construcții, Afișaj Stradal și Protecția Mediului au aplicat, în cursul zilei de azi, o amendă în valoare de 45.000 lei pentru abandonarea unei cantități mari de încălțăminte uzată, saci de rafie și alte deșeuri la intrarea în cimitirul vechi de pe str. Remetea.

Articolul continuă după reclamă

Fapta a fost săvârșită în data de 04.11.2025, iar identificarea făptuitorului, în persoana numitului G.T.F., domiciliat în comuna Sântana de Mureș, a fost realizată cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

În urma demersurilor polițiștilor locali, zona a fost igienizată de către persoanele de la care au provenit deșeurile sus-amintite și care l-au plătit pe G.T.F. ca să le transporte, acesta din urmă susținând că le va folosi pentru încălzirea locuinței.

Menționăm că fapta numitului G.T.F. intră sub incidența OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor.

 

