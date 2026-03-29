În premieră, în ţara noastră se iau, în sfârşit, măsuri pentru prevenirea comportamentului violent. De acum, atacatorii faţă de care instanţele emit ordine de protecţie vor fi obligaţi să urmeze consiliere psihologică. Pot apela la psihologii colaboratori cu Serviciile de Probaţiune sau pot merge la orice terapeut. Condiţia e să participe la minim o şedinţă pe lună.

"Toată ideea cu această lege a plecat de la tragedia care s-a întâmplat în Ilfov, cu Teodora Marcu, tânăra ucisă de fostul ei partener. Dacă dăm doar un ordin de protecţie, el este eficient un an de zile, pentru că am mărit şi perioada în care poate fi emis, dar după perioada asta, dar după perioada asta dacă nu se întâmplă nimic în mintea agresorului sau în comportamentul lui, este foarte posibil ca lucrurile să se repete", a declarat pentru Observator Ana-Cynthia-Ioana Păun, Senatoare USR, initiatoarea legii.

Agresorii trebuie să prezinte polițiștilor dovada participării lor la terapie, în caz contrar, pot fi amendați cu sancțiuni ce încep de la 5.000 de lei și pot ajunge până la 10.000 de lei. Psihologii consultați de reporterii Observator susțin că o ședință pe lună nu ar fi suficientă, însă este mare nevoie de ele pentru eliminarea comportamentului violent.

"Se încearcă o responsabilizare a agresorului, cumva să înveţe să îţi controleze impulsurile, gelozia care poate să fie patologică, modelele de familie care pot fi extrem de violente. Programele acestea nu ar trebui să fie cu caracter orientativ sau doar de o şedinţă minim obligatorie pe lună, ci ar trebui să existe un program între 24 sau 54 de şedinţe sau între şase luni şi un an de zile", a afirmat Corina Bratu, psiholog acreditat de Ministerul Justiţiei.

Legea, care a intrat în vigoare de sâmbătă, vine și în sprijinul victimelor, care de acum vor fi consiliate și de autoritățile locale, prin serviciile de asistență locală, care vor avea ca atribuții să le comunice acestora ce presupune emiterea ordinului de protecție, când expiră acesta și cum trebuie să fie prelungit.

"În momentul în care şi autoritățile locale au aceste informaţii şi ştiu că există ordine de protecţie emise împotriva unor agresori, pot să vină şi să sprijine victima'', susține inițiatoarea legii.

Doar anul trecut, în țara noastră au fost 59 de femicide. Asta înseamnă că aproape în fiecare săptămână, o femeie este ucisă de soțul său partenerul ei. Recent, Parlamentul a adoptat legea Femicidului, ce introduce în Codul Penla noțiunea de Femicid și aceste cazuri vor fi pedepsite de acum în Justiție ca omorurile calificate, unde criminalii pot primi detenție pe viață.

Denisa Dicu

