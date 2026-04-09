Prostituată din Iași, datorie la stat de un milion de lei. În 12 ani a primit peste 1.600 de amenzi

O prostituată din Iași a reușit să acumuleze o datorie uriașă la stat. Este vorba de un milion de lei. Cum s-a ajuns la această sumă? Femeia de 44 de ani a primit de-a lungul timpului 1.677 amenzi. Pentru că nu are venituri oficiale și nici bunuri, municipalitatea a depus în instanță o cerere de transformare a sancțiunilor în ore de muncă în folosul comunității.

Anul trecut, primarul municipiului Iași a depus la instanță, o cerere de transformare în ore de muncă în folosul comunității a 1.677 de amenzi aplicate de Poliția Locală Monicăi G. (44 de ani) în perioada 2011-2023.

Amenzi de un milion de lei

Valoarea totală a acestora este de aproape 1 milion de lei. În acțiune, reclamanta a precizat că, după căutările Fiscului, femeia nu are venituri oficiale și nici bunuri, fiind declarată insolvabilă. Confruntat cu valul imens de amenzi, magistratul care a judecat dosarul a decis că "pentru o mai bună înfăptuire a justiției" să le disjungă în 168 de dosare care să cuprindă fiecare circa 10 sancțiuni, scrie ZiaruldeIași.

La finalul lui februarie 2026, judecătorul a decis să formeze 168 de dosare care să cuprindă fiecare circa 10 amenzi, motivația fiind „o mai bună înfăptuire a justiției".

În primul dintre acestea, la finalul lui martie, s-a dat deja o decizie: sancțiuni de 5.200 lei au fost transformate în 102 ore de muncă în folosul comunității. Femeia a mai fost condamnată penal. În 2010, pe numele ei a fost intentat un demers similar pentru amenzi neachitate de circa 600.000 de lei.

