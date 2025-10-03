În jumătate din locuinţele românilor încă se ard lemne de foc. Asta înseamnă că există şi un pericol mai mare de incendii din cauza coşurilor de fum necurăţate. Legea spune că cine nu îşi curăţă hornul casei poate fi amendat.

În această perioadă, coşarii sunt la mare căutare. Odată cu venirea sezonului rece, aceştia încep munca intens.

Temperaturile au scăzut, iar oamenii au început să facă focul în sobă. Tocmai de aceea, mulţi apelează la serviciile coşarilor ca să le cureţe hornurile, astfel încât să evite o posibilă tragedie.

Coşarii s-au modernizat şi ei. Acum au camere video cu ajutorul cărora pot inspecta coşurile de fum înainte să treacă la curăţarea lor.

Articolul continuă după reclamă

"După ce fac inspecţia video, folosesc o perie foarte moale, dar şi fermă în acelaşi timp. E va lua forma interiorului sobei şi îl va curăţa perfect", spune un coşar.

Pompierii spun că sezonul rece determină o creştere a numărului incendiilor produse de mijloacelor de încălzire, cum ar fi cele impovizate, nesupravegheate sau necurăţate.

Costul pentru curăţarea unui coş de fum porneşte de la 200 de lei şi creşte în funcţie de dimensiunea coşului.

Neverificarea coșurilor constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 500 și 1.000 de lei.

Angela Bertea Like Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin. ➜

Întrebarea zilei Ați suferit avarii la locuință sau maşină din cauza vremii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰