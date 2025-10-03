Antena Meniu Search
Video Pericol de incendii din cauza coşurilor de fum necurăţate. Amenzile sunt între 500 și 1.000 de lei

În jumătate din locuinţele românilor încă se ard lemne de foc. Asta înseamnă că există şi un pericol mai mare de incendii din cauza coşurilor de fum necurăţate. Legea spune că cine nu îşi curăţă hornul casei poate fi amendat.

de Angela Bertea

la 03.10.2025 , 14:12

În această perioadă, coşarii sunt la mare căutare. Odată cu venirea sezonului rece, aceştia încep munca intens.

Temperaturile au scăzut, iar oamenii au început să facă focul în sobă. Tocmai de aceea, mulţi apelează la serviciile coşarilor ca să le cureţe hornurile, astfel încât să evite o posibilă tragedie.

Coşarii s-au modernizat şi ei. Acum au camere video cu ajutorul cărora pot inspecta coşurile de fum înainte să treacă la curăţarea lor.

"După ce fac inspecţia video, folosesc o perie foarte moale, dar şi fermă în acelaşi timp. E va lua forma interiorului sobei şi îl va curăţa perfect", spune un coşar.

Pompierii spun că sezonul rece determină o creştere a numărului incendiilor produse de mijloacelor de încălzire, cum ar fi cele impovizate, nesupravegheate sau necurăţate.

Costul pentru curăţarea unui coş de fum porneşte de la 200 de lei şi creşte în funcţie de dimensiunea coşului.

Neverificarea coșurilor constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 500 și 1.000 de lei.

Angela Bertea
cosuri cosar amenda curatare foc
