ANAF a descoperit în Prahova o fabrică ilegală de dispozitive electronice de vapat

Inspectorii ANAF au descoperit, în Prahova, o fabrică ilegală de dispozitive electronice de vapat, ascunsă într-o hală de aproximativ 300 de metri pătrați. Fabrica funcționa fără nicio autorizație, deși astfel de produse sunt supuse unei taxe suplimentare, similară celor pentru alcool și tutun, informează ANAF printr-un comunicat, transmite Agerpres.

În interior, inspectorii au găsit peste 169.000 de dispozitive de vapat, dintre care aproape 2.000 erau deja ambalate pentru vânzare. Restul, peste 167.000, erau în diferite stadii de producție. Valoarea totală pe piață a acestor produse a fost estimată la 16,7 milioane de lei, potrivit comunicatului.

Sute de mii de dispozitive de vapat fabricate ilegal într-o hală

Potrivit ANAF, firma care opera fabrica ar fi raportat în alte țări din Uniunea Europeană livrări de milioane de euro, în timp ce în România nu declarase aproape nimic. Ba chiar, din 1 noiembrie 2025, societății îi fusese suspendat și codul de TVA, pentru că nu și-a îndeplinit obligațiile fiscale.

Articolul continuă după reclamă

Descoperirea a fost făcută împreună cu autoritățile fiscale dintr-un alt stat UE, care au atras atenția că ceva nu este în regulă cu raportările companiei. Cum reprezentanții firmei nu au fost găsiți la adresa oficială, inspectorii au mers la punctul de lucru declarat, o hală dezafectată. Acolo, în aceeași curte, au descoperit a doua hală, cea unde funcționa fabrica ilegală.

Controlul continuă, iar ANAF investighează acum întregul mecanism al afacerii și prejudiciul fiscal. Sunt suspiciuni că evaziunea fiscală s-ar ridica la aproximativ 3,8 milioane de euro.

ANAF spune că folosește instrumente digitale avansate și baze de date conectate la nivel european pentru a depista astfel de activităţi ilegale.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă organizaţi vacanţele în străinătate singuri sau cu ajutorul unei agenţii? Singuri Agenţii

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰