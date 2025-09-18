Anchetă DNA pentru evaziune fiscală: 18 milioane de lei prejudiciu, patru percheziții în Capitală

Procurorii DNA desfășoară joi patru percheziții în Capitală, vizând domiciliile unor persoane și sediile unor firme, într-un dosar de evaziune fiscală derulată între 2022 și 2025, cu un prejudiciu estimat la circa 18 milioane de lei, informează News.ro.

Potrivit Direcţiei Naţionale Anticorupţie, procurori din cadrul Secţii de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie a DNA fac cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în perioada 2022 - 2025, a unor infracţiuni de evaziune fiscală de către mai multe societăţi comerciale şi reprezentanţi ai acestora.

Sursa citată precizează că prejudiciul adus statului este estimat, la acest moment, la aproximativ 18.000.000 de lei.

"În cursul zilei de 18 septembrie 2025, ca urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii domiciliare în patru locaţii situate pe raza municipiului Bucureşti, la domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăţi comerciale", mai informează DNA.

