Sunt anchete complexe la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, după ce şase copii au murit din cauza unei bacterii ucigaşe de la ATI. Managerii spun că au respectat protocoalele, însă părinţii fac acuzaţii grave - cadrele medicale purtau echipament de protecţie doar în timpul controalelor anunţate. S-au găsit şi alte nereguli, printre care şi raportarea cu întârziere a primelor cazuri. Din acest motiv, Ministrul Sănătăţii a trimis la Iaşi un Corp de Control extins, pentru verificări amănunţite. Inclusiv ministrul este aşteptat astăzi acolo.

Experții epidemiologi trimiși aici vor verifica, în primul rând, riscurile existente în continuare, dar vor trebui să vină și cu soluții concrete, tocmai pentru a fi luate măsuri suplimentare, pentru a nu se repeta aceste situații. Între timp și Colegiul Medicilor din România trage un semnal de alarmă și spune că trebuie regândit din temelii, practic, tot acest proces pentru a preveni infecțiile nozocomiale, infecțiile asociate a asistenței medicale, pentru că are multe lacune în momentul de față și, tocmai de aceea, se tot repetă aceste situații și se vor repeta în continuare, dacă nu se schimbă ceva.

Anchete complexe la Spitalul Sfânta Maria

De asemenea, vorbim și despre corpul de control care este așteptat, din moment în moment, aici, la spitalul de pediatrie din Iași. La coordonarea acestui corp de control va fi chiar ministrul Sănătății care va veni la rândul său pentru a face o vizită în spital și a discuta atât cu cadrele medicale, cât și cu conducerea unității sanitare. Rămâne de văzut ce măsuri vor fi luate, dacă se vor face și destituiri din funcție aici, la spital, pe lângă cele trei amenzii care au fost date de către DSP până acum.

Deocamdată, cei de la Direcția de Sănătate Publică nu au ieșit cu un alt punct de vedere, mai ales că se discută despre faptul că prima vizită în spital ar fi făcut-o abia pe data de 24 septembrie, deși ar fi fost anunțat de spital de situație de aici încă de pe 15 septembrie.

Între timp, părinții copiilor care au murit sau părinții copiilor care au fost de lungul timpului internați aici în spital spun că nu au observat că aceste cadre medicale se respectă în totalitate toate măsurile de protecție care ar fi trebuit să fie luate, ci că mai degrabă vedeau că își pun mănuși cadrele medicale sau poartă echipament atunci când știau că vin controle de la DSP.

