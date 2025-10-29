Continuă ancheta în cazul medicului Ştefania Szabo, directoarea medicală găsită fără suflare, ieri dimineaţă, în camera de gardă. Astăzi, o parte dintre colegii ei vor sta de vorbă cu poliţiştii... în faţa jurnaliştilor aceştia au povestit că aceasta obişnuia să muncească până la epuizare şi îşi neglija sănătatea de dragul meseriei. Surse Observator dezvăluie însă un secret mai întunecat. Tânăra şi-ar fi administrat sedative puternice, iar în seara de dinaintea decesului şi-ar fi injectat un anestezic.

Ştefania Szabo avea doar 37 de ani şi multe atribuţii: era chirurg, dar şi director medical al celui mai mare spital din Buzău. Luni dimineaţă a participat la inaugurarea secţiei de pneumologie din unitatea medicală.

Doctoriţa nu a dat niciun semn că s-ar simţi rău, spun chiar colegii ei, medici. La ora 14:00 a intrat în garda care trebuia să se termine dimineaţa, la 8.

Ultima dată văzută în viaţă la ora 23

"Garda, într-adevăr, a început destul de greu. Ultimul consult al dânsei a fost cu aproximaţie în jurul orei 23:00", a declarat Sorin Pătrașcu, managerul spitalului judeţean Buzău.

A fost ultima dată când cineva a văzut-o în viaţă. Apoi la 6 dimineaţa a venit vestea care a căzut ca un şoc.

Descoperirea şocantă a fost făcută de o asistentă din secţia de chirurgie. A auzit din camera de odihnă în care se afla Ştefania Szabo telefonul ei care suna încontinuu. A decis să intre să vadă ce se întâmplă. A găsit-o pe doctoriţă fără viaţă şi a alertat imediat conducerea spitalului şi poliţia.

Colegii doctoriţei dau vina pe stres şi epuizare.

"Nu e simplu să faci 8 gărzi într-o lună. Nu-i simplu să munceşti de 8 ori într-o lună câte 32 de ore", a declarat Graţiela Constantin, asistentă discurs în faţa personalului.

La fel şi managerul spitalului.

"Se pare că colega noastră, din punct de vedere fizic, nu a mai putut duce aceste lucruri. Eu regret această pierdere. Şi noi! Toţi! Şi îmi doresc în perioada următoare să fiţi sănătoşi şi să fim, într-adevăr, o echipă aşa cum am fost întotdeauna", a declarat Sorin Pătraşcu ţine un discurs în faţa doctorilor cu plâns.

"Muncea foarte mult. Nu cred că a avut vreun concediu medical în ultimii trei ani, patru ani de când o ştiu. A venit chiar şi cu branula la serviciu", a declarat Dragoș Porumb, preşedinte Colegiul Medicilor Buzău.

"Am fost de multe ori în situaţia de a o vedea cu cateter la mână, la serviciu. Epuizată", spune Graţiela Constantin, lider sindical Spitalul Judeţean Buzău.

Surse Observator spun că medicul obişnuia să-şi administreze pe cont propriu sedative puternice. Seara trecută ar fi cerut colegilor propofol. Un anestezic care încetineşte ritmul cardiac şi care, dacă nu este dozat cum trebuie, poate fi mortal.

Vorbim despre aceeaşi substanţa injectabilă care l-a ucis pe Michael Jackson.

"Există posibilitatea de a se ajunge la moarte, pentru că acționează foarte rapid. Dacă te auto-injectezi, atunci practic nu mai poți să reglezi împingerea seringii și între timp îți pierzi cunoștința", a declarat Marius Chipurici, toxicolog.

Doctoriţa ar fi luat substanţele din farmacia spitalului pentru un pacient care nu le-ar mai fi primit.

"Singurul medicament care am auzit în această dimineaţă că era luat era doar o pastilă de inimă, dar era de întreţinere a funcţiei inimii, nu era un pacient cardiac", a declarat Sorin Pătrașcu, managerul spitalului judeţean Buzău.

Doar câteva zile de concediu

Procurorii consideră cazul o moarte atipică şi au anunţat că au ridicat probe relevante din camera în care a fost găsită femeia. Au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă. De astăzi încep audierile mai multor cadre medicale din spital. Surse judiciare spun că, pe lângă necropsie, se va efectua şi un examen toxicologic. De asemenea, anchetatorii au ridicat şi telefonul femeii, pentru percheziţii informatice.

Ştefania Szabo era membru de bază al Organizației Femeilor Social-Democrate. "A venit să facă lucruri bune aici. Doar într-un an de zile a ajuns director medical. Muncitoare şi un om care efectiv, în ultimii 3, 4 ani, nu şi-a luat nici măcar o zi de concediu", a declarat Constantin Toma, primar Buzau.

Colegii spun că doctoriţa avusese doar câteva zile de concediu în vară ca să-şi ia examenul de medic primar. Pe lângă problemele de la muncă, Ştefania trecea şi printr-un divorţ tensionat. A fost căsătorită până la începutul anului cu şeful serviciului anticorupţie al poliţiei din Buzău. Cei doi se judecau acum în instanţă pentru bunuri.

