Ce au ridicat poliţiştii din camera de gardă, unde a fost găsită moartă doctoriţa Ştefania Szabo

Moartea doctoriţei Ştefania Szabo în camera de gardă a spitalului din Buzău ridică în continuare multe semne de întrebare. În acest moment, în biroul ei se fac percheziţii, iar astăzi urmează să se facă necropsia.

Familia femeii a cerut ca la autopsie să participe şi un medic legist independent, de la Institut, din București, care va avea o a doua opinie. Totodată, o să fie cerut şi un raport toxicologic.

Ce au ridicat poliţiştii din camera de gardă

Ieri, anchetatorii au ridicat din camera de gardă, unde a fost găsită doctoriţa, o seringă goală şi o cutie de medicamente.

Surse Observator spun că medicul obişnuia să-şi administreze pe cont propriu sedative puternice. Seara trecută ar fi cerut colegilor propofol. Un anestezic care încetineşte ritmul cardiac şi care, dacă nu este dozat cum trebuie, poate fi mortal.

Anul trecut, poliţiştii de la rutieră au oprit-o în trafic şi i-au reţinut permisul pentru depăşire de viteză. Nu a fost testată însă pentru droguri.

Reamintim că Ştefania Szabo, directoarea medicală a Spitalului Judeţean Buzău, o femeie de 37 de ani, a fost găsită moartă în cabinet, în tipul unei gărzi. Colegii femeii vorbesc despre burn-out şi povestesc că au văzut-o de multe ori sleită şi epuizată. Avea minimum şapte gărzi pe lună. Cazul este anchetat, moartea acesteia fiind tratată ca una atipică.

