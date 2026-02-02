Angajat al unui spital privat din Pitești, găsit mort în unitatea medicală
Un angajat al unui spital privat din Pitești a fost găsit mort în incinta unei unități medicale private, în cursul zilei de luni.
Alarma a fost dată printr-un apel la 112, iar la fața locului au ajuns de urgență polițiștii Secției 1 Poliție Pitești, pentru primele verificări. Cazul a fost preluat ulterior de polițiștii Biroului Investigații Criminale Pitești, care continuă cercetările pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.
Găsit mort la locul de muncă
Pentru stabilirea împrejurărilor în care a survenit decesul, oamenii legii vor întocmi un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești.
Totodată, pentru clarificarea cauzei decesului, urmează să fie efectuată o autopsie medico-legală.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰