Angajat al unui spital privat din Pitești, găsit mort în unitatea medicală

Un angajat al unui spital privat din Pitești a fost găsit mort în incinta unei unități medicale private, în cursul zilei de luni. 

la 02.02.2026 , 17:31
Angajat al unui spital privat din Pitești, găsit mort în unitatea medicală Banda nu treceti care imprejmuiește locul unei crime

Alarma a fost dată printr-un apel la 112, iar la fața locului au ajuns de urgență polițiștii Secției 1 Poliție Pitești, pentru primele verificări. Cazul a fost preluat ulterior de polițiștii Biroului Investigații Criminale Pitești, care continuă cercetările pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.

Găsit mort la locul de muncă

Pentru stabilirea împrejurărilor în care a survenit decesul, oamenii legii vor întocmi un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești.

Articolul continuă după reclamă

Totodată, pentru clarificarea cauzei decesului, urmează să fie efectuată o autopsie medico-legală.

