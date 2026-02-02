O fetiță de șase ani a murit, după ce a căzut într-un pârâu din Sibiu. Fratele ei de 9 ani, dat dispărut

O fetiță de 6 ani a murit, după ce a căzut, luni, într-un pârâu din localitatea Chirpăr, județul Sibiu. Copila a fost scoasă din apă de familie în stare de inconștiență, iar medicii s-au chinuit în zadar să o salveze. Fratele ei de 9 ani, despre care se crede că ar fi însoțit-o, este căutat în continuare.

Copila de 6 ani a căzut în pârâul din localitatea Chirpăr, din județul Sibiu. La fața locului au fost mobilizate o barcă, un echipaj de scafandri, o autospecială de primă intervenție și două ambulanțe SAJ. De asemenea la fața locului a fost solicitat și elicopterul SMURD Brașov.

Din păcate, medicii sosiți la fața locului nu au mai putut să o salveze.

Băiatul, în continuare căutat

Fratele ei este în continuare căutat. „La data de 2 februarie a.c., în jurul orei 16:25, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au fost sesizați cu privire la faptul că o minoră ar fi căzut într-un râu din apropierea locuinței din localitatea Chirpăr.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, stabilindu-se faptul că aspectele sesizate se confirmă, în cauză fiind vorba despre o minoră de 6 ani, din localitatea Chirpăr, care a fost extrasă din apă, însă din nefericire, echipajele medicale au fost nevoite sa declare decesul acesteia.

Întrucât, din informațiile obținute de către polițiști a rezultat că fetița era însoțită de către un alt minor, în vârstă de 9 ani, care nu a fost găsit în zonă, s-au declanșat verificări de urgență în vederea găsirii băiatului.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care a survenit decesul minorei”, transmite Poliția Sibiu.

