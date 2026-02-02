Liam, băieţelul ecuadorian de doar cinci ani, arestat de agenţii anti-imigrare pe 20 ianuarie, la Minneapolis, a fost eliberat împreună cu tatăl său. Imaginile reţinerii au făcut înconjurul lumii, iar celebra căciuliţă cu urechi de iepure şi ghiozdanul cu Spiderman, purtate de copil, au devenit simboluri ale abuzurilor ICE. Judecătorul care a decis că Liam şi tatăl lui nu vor fi deportaţi a avut un discurs impresionant la motivarea sentinţei. A îndemnat la întoarcere la valorile democraţiei americane şi a folosit chiar şi versete din Biblie.

O fotografie cu un copil şi o poveste care a făcut înconjurul lumii. Liam Conejo Ramos a devenit la doar cinci ani un simbol al abuzurilor agenţilor ICE. Pe 20 ianuarie, în Minneapolis, micuţul care venea de la şcoală a fost folosit ca momeală pentru ca părinţii săi să fie reţinuţi.

"Altcineva m-a văzut şi le-a spus agenţilor: Şcoala este aici. Îl pot lua", a spus Mary Granlund, profesor la Columbia Public School.

Reporter: Te-ai oferit să îl iei şi i-ai văzut pe agenţii ICE plecând cu maşina cu băiatul de 5 ani?

Mary Granlund: Da.

"Am cerut ICE să-l elibereze. Dar trista tragedie a tuturor acestor lucruri este că Liam este emblematic pentru lipsa de umanitate a sistemului de detenție și operațiuni ICE.", a spus Joaquin Castro, congresman american.

Vizată în momentul reţinerii era de fapt mama copilului care se afla în acel moment în casă. Până la urmă, doar băieţelul de origine ecuadoriană şi tatăl său au ajuns într-un centru de detenţie. Iar Departmentul de Securitate Internă a scris pe platforma X că băieţelul a fost abandonat, deşi texistă martori care spun că tatăl se afla la doar câţiva metri distanţă. Agenţii anti imigrare au susţinut şi că bărbatul a cerut ca Liam să fie reţinut alături de el.

Judecătorul Fred Biery, cel care a decis iniţial că Liam şi tatăl său nu vor putea fi deportaţi, a fost şi cel care a dispus eliberarea lor. Magistratul a acuzat administraţia Trump de ignoranţă faţă de Declaraţia de Independenţă a SUA şi a folosit un mesaj din biblie pentru a nuanţa decizia: "Lăsaţi copiii să vină la mine, nu îi opriţi, căci împărăţia Domnului este a unora ca ei".

Liam şi tatăl său au fost filmaţi pe drumul spre Minneapolis şi acasă, iar noua căciulă albastră cu urechi de iepuraş a devenit de data aceasta simbolul eliberării.

"În seara asta în Minneapolis are loc o reuniune de familie. Înainte să ne despărţim, Liam mi-a spus că aşteaptă cu nerăbdare să se întoarcă la grădiniţă. Dar înainte de asta, a spus că şi-ar dori nişte pizza.", a precizat John Quinones, reporter ABC News.

