Un cetăţean româno-american a murit în sediul Poliţiei Corabia, în urma unui infarct. De ce a fost reţinut

Decesul unui bărbat cu dublă cetăţenie română şi americană, produs în urmă cu două zile în sediul Poliţiei Corabia, ar fi fost consecinţa unui infarct miocardic acut, au informat luni reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt.

Persoana care a decedat sâmbătă în sediul Poliţiei Corabia este un bărbat în vârstă de 69 de ani, de origine română, plecat de mulţi ani în Statele Unite ale Americii şi revenit recent în vizită la rude în judeţul Olt.

Potrivit unor surse judiciare, în ziua de 31 ianuarie, el a fost oprit în trafic, pe Drumul Judeţean 544A, la ieşire din oraşul Corabia, de un echipaj de poliţişti, după ce aceştia ar fi observat că bărbatul oprea des autoturismul la volanul căruia se afla. El ar fi fost cunoscut cu afecţiuni cardiace, însă nu le-ar fi spus poliţiştilor că se simte rău.

Bărbatul a fost staţionat de polițiști după ce oprea frecvent la volan

Din cauză că a prezentat un permis de conducere valabil numai în SUA, bărbatul a fost condus la sediul Poliţiei Corabia, iar după ce a intrat în imobil, a căzut din picioare şi a rămas inconştient.

"Întrucât acesta a prezentat un permis de conducere emis de autorităţile din Statele Unite ale Americii, iar la momentul controlului nu au fost prezentate documente din care să rezulte dreptul de a conduce autovehicule pe teritoriul României, persoana în cauză a fost condusă la sediul Poliţiei oraşului Corabia, în vederea efectuării unor verificări şi stabilirii situaţiei de fapt. În timp ce se afla în sediul unităţii de poliţie, bărbatul s-a dezechilibrat şi a căzut, suferind un traumatism la nivelul capului, pierzându-şi starea de conştienţă. La faţa locului a intervenit un echipaj de prim ajutor, care a efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, a fost constatat decesul acestuia", au precizat reprezentanţii IPJ Olt.

A fost condus la sediul Poliţiei, după ce a prezentat un permis de conducere valabil numai în SUA

Incidentul s-ar fi produs în apropierea intrării în sediul Poliţiei Corabia şi ar fi fost surprins de camerele de supraveghere din clădire.

După decesul bărbatului, Parchetul de pe lângă Judecătoria Corabia a fost sesizat şi a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, urmărirea penală fiind efectuată de procuror.

IPJ Olt a mai precizat că, potrivit concluziilor preliminare ale medicului legist, "decesul bărbatului s-ar fi datorat unei insuficienţe cardio-respiratorii acute, consecinţa unui infarct miocardic acut".

