Un angajat al Distrigaz şi alţi doi ai firmei autorizate de ANRE, care au verificat ţevile înaintea tragediei din Rahova, au fost reţinuţi aseară de procurori. Alte trei persoane au fost lăsate în libertate. Cu toţii au dat explicaţii în faţa anchetatorilor, aproape 12 ore, în urma percheziţiilor de ieri dimineaţă. Între timp, locatarii au primit permisiunea să intre în apartamentele lor, însoţiţi de Poliţie, dar numai cât să îşi ia câteva obiecte personale.

După aproape 12 ore în care au dat explicaţii în faţa anchetatorilor, trei dintre cele şase persoane aduse la audieri au fost reţinute şi acuzate de distrugere. Vorbim despre un angajat al Distrigaz şi doi ai firmei autorizate de ANRE, care au făcut verificările în blocul din Rahova, înainte de tragedie. Pe ceilalţi, procurorii i-au lăsat în libertate.

Anchetatorii au ridicat documente, computere şi telefoane mobile de la sediul Distrigaz şi din casele unor angajaţi. Poliţiştii au descins la încă şapte adrese, nu doar din Bucureşti, ci şi din Prahova şi Teleorman.

"Au fost găsite mai multe documente necesare, utile cauzei. Vor fi ridicate şi unităţi de calcul sau unităţi de stocare, date care interesează ancheta. Vor fi făcute şi percheziţii informatice", a declart Cristian Gheorghe, director al Direcției de Investigații Criminale-IGPR.

Cercetătorii de la Institutul de Protecţie Antiexplozivă analizează încă probele pentru a afla cum s-a produs explozia care a omorât trei oameni şi a rănit alţi 15. Între timp, locatarii de la scările vecine au avut voie să intre ieri în case pentru doar câteva minute.

Proprietarii apartamentelor distruse au evaluat pagubele uriaşe.

"Noi cerem ajutor acum să putem să degajăm şi să intrăm în casă. Direct aici a venit suflul, direct în apartamentul ăsta", a spus o păgubită.

Alimentarea cu electricitate şi gaz nu a fost reluată. Proprietarii trebuie să plătească acum firme autorizate care să constate că instalaţiile din apartamente sunt intacte înainte să reia furnizorii aprovizionarea.

"Am fost şi la primărie şi a spus că, vezi Doamne, o să se facă ceva, dar nimeni nu face nimic", a spus o altă păgubită.

Oamenii aşteaptă nerăbdători să întoarcă acasă. Printre ei, tatăl lui Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, care locuieşte în blocul de lângă cel afectat de explozie.

"Mai bine mănânc o ceapă cu pâine, dar sunt între pereţii mei, E mai bine acasă la tine decât...

20 mai 1981 m-am mutat. Şi ora vă spun, la ora 12:00 m-am mutat", a spus tatăl lui Costel Gâlcă.

Familiile victimelor din Rahova sunt încă urmărite de tragedie. Femeia gravidă care a murit din cauza exploziei ar fi împlinit ieri 24 de ani. După atâta durere, mai apar, însă, şi lacrimi de bucurie. O femeie a reuşit să îşi găsească pisica dispărută după deflagraţie.

