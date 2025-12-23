Angajata unei săli de jocuri de noroc a dat cheia ruletei unor clienți care au câștigat fictiv 464.000 de lei

O angajată de 26 de ani a unei săli de jocuri de noroc din Argeș este cercetată pentru delapidare, după ce ar fi ajutat doi bărbați să obțină câștiguri fictive la ruletă, provocând un prejudiciu de peste 460.000 de lei. În dosar au fost puse sechestre pe bunurile celor trei suspecț, scrie Agerpresi.

Potrivit unui comunicat transmis marţi de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş, suspecta, care era supraveghetor la sala de jocuri de noroc, ar fi pus la dispoziţia a doi bărbaţi cheia de creditare a aparatelor de joc tip ruletă, bun aflat în gestiunea sa în temeiul atribuţiilor de serviciu.

Cum ar fi fost folosite aparatele de joc pentru pariuri fictive

"Astfel, la solicitarea celor doi bărbaţi, aceasta le-ar fi permis folosirea cheii pentru creditarea aparatelor cu impulsuri electronice, în vederea efectuării unor pariuri cu sume mari de bani, deşi aceştia nu deţineau în fapt sumele respective. În urma utilizării frauduloase a aparatelor de joc, cei doi ar fi obţinut câştiguri pe care le-au revendicat, iar tânăra ar fi scos bani din casieria societăţii şi le-ar fi remis acestora", se arată în comunicat.

Prejudiciul total cauzat societăţii comerciale care deţine sala de jocuri se ridică la suma de 464.400 de lei.

Sechestru pe bunurile suspecților, pentru recuperarea prejudiciului

În vederea garantării recuperării prejudiciului, pe parcursul urmăririi penale a fost instituit sechestru asigurător asupra bunurilor aparţinând tinerei şi celor doi bărbaţi, de 40 şi respectiv 34 de ani, precizează IPJ Argeş.

Dosarul penal a fost înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti, cu propunere de trimitere în judecată a celor trei persoane.

