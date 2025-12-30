Bărbat reţinut de poliţişti după ce a jefuit o sală de jocuri de noroc din Slatina. A furat 70.000 de lei

Un bărbat de 41 de ani este cercetat de poliţişti după ce a intrat într-o sală de jocuri de noroc din Slatina, a ameninţat angajata cu un cuţit şi a furat aproximativ 70.000 de lei. Autorul a fost prins rapid, prejudiciul recuperat, iar bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore pentru tâlhărie calificată.

"La data de 28 decembrie 2025, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt a fost sesizat de către o femeie, angajată a unei săli de jocuri de noroc din municipiul Slatina, cu privire la faptul că o persoană necunoscută ar fi pătruns în incinta unităţii şi, sub ameninţarea unui obiect tăietor-înţepător, ar fi sustras suma de aproximativ 70.000 de lei", au anunţat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Olt, potrivit News.ro.

Poliţiştii au început cercetările pentru identificarea şi prinderea autorului faptei, dar şi pentru recuperarea prejudiciului. Ei au stabilit că bănuit de comiterea faptei este un bărbat de 41 de ani din comuna Tufeni.

Anchetatorii au făcut, marţi, două percheziţii la locuinţele bărbatului respectiv. În urma acestei acţiuni a fost recuperat prejudiciul.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 ore, pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată.

