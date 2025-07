Un lanţ incredibil de erori a dus la accidentul naval din Sulina, în care şi-au pierdut viaţa patru persoane, printre care şi o fetiţă de 3 ani. Conducătorul bărcii, un militar de 33 de ani, a ignorat interdicţia de navigare, impusă din cauza valurilor mari. Şi, cu ambarcaţiunea umplută peste capacitatea admisă, s-a aventurat în marea agitată, unde s-a dat peste cap. Supravieţuitorii descriu că au rămas mai bine de o jumătate de oră sub barca răsturnată, unde s-au luptat pentru aer, până la sosirea salvatorilor. O tragedie identică se poate repeta oricând.

Cu barca supraîncărcată, pe o mare unde valurile au avut şi doi metri înălţime, un sergent de 33 de ani a făcut o cursă de agrement. A fost reţeta dezastrului care a dus la moartea a patru turişti.

Nava plecase din Portul Sulina, în jurul orei 18:30, cu 14 persoane la bord. Apucase să iasă pe mare şi să facă o întoarcere în golful Musura, o porţiune cu adâncime foarte mică. La un moment dat, din cauza apei agitate, nivelul mării a scăzut brusc, iar motorul s-a lovit de fund. Apoi un val uriaş a lovit barca şi a dat-o peste cap.

O supravieţuitoare a povestit pentru Observator momentele de groază care au urmat: "Eu am reuşit să ies, copilul meu a stat aproximativ 30 de minute sub barcă. A reuşit să respire în golul de aer rămas. M-au ajutat să o scoatem ridicând barca conducătorul ambarcaţiunii, alţi supravieţuitori plus ajutoarele venite."

"Barca aceasta dacă se răstoarnă şi ai vestă pe tine, nu prea poţi să mai ieşi, vedeţi? Vesta, normal, te ridică. Te ridică pe tavan", spune un cunoscut al barcagiului.

În ajutorul victimelor au sărit mai întâi alţi proprietari de bărci, din zonă. Apoi au venit ambulanţele navale şi echipajele Gărzii de Coastă. Cei patru turişti găsiţi inconştienţi n-au mai putut fi readuşi la viaţă. Printre ei, o femeie de 63 de ani din Huşi şi un bărbat de 62 de ani din Galaţi.

Mărturii dureroase după tragedia din Deltă

Angelica abia aştepta să plece în concediu, în Delta Dunării. Femeia era contabilă şi voia să petreacă câteva zile alături de vărul ei şi de soţia acestuia.

"Era bine, a plecat sănătoasă, veselă să se întâlnească acolo cu nepotul şi o murit şi nepotul. S-a răsturnat barca. Ea era cum s-a răsturnat barca ea a venit sub barcă într-un fel. Soţia nepotului meu care era şi ea tot Zurba îl cheamă şi băiatul, soţia a reuşit nu ştie cum a ajuns la mal, dar toţi aveau veste", spune Aurelia Zurba, mama Angelicăi.

Nu era prima dată când femeia mergea în Sulina: "A mai fost anul trecut. Chiar am vorbit cu ea ieri înainte de a pleca. Zice îi las un pic să se odihnească şi după aceea o să ieşim un pic cu barca să vedem".

O fetiţă de trei ani şi tatăl ei de 43 de ani au murit şi ei înecaţi în apele Dunării. Erau români mutaţi în Spania, care veniseră în vacanţă, în ţară. În barcă se afla şi mama copilei, care a supravieţuit. Toţi turiştii din barcă purtau veste de salvare, mai puţin fetiţa.

Cei zece supravieţuitori, printre care şi o fată de 12 şi una de 17 ani au ajuns la unitatea de primiri urgenţe din Sulina. Au fost investigaţi medical şi au plecat acasă.

Printre supravieţuitori se numără şi conducătorul ambarcaţiunii. Primele informaţii din anchetă arată că acesta a făcut un lung şir de erori, înainte de tragedie. "Începând cu ora 13:15 Administraţia Fluvială a Dunării de Jos a declarat Bara Sulina impracticabilă. Era evident că valurile de doi metri care de altfel au fost pe tot litoralul românesc nu permiteau ieşirea în mare", a declarat Dan Ichim, directorul Căpităniei Zonale Tulcea.

În ciuda interdicţiei, militarul a ieşit la muncă şi a găsit în port turiştii dornici să se îmbarce. A primit 13 în barcă, deşi capacitatea maximă admisă în astfel de curse este de 12 persoane, cu tot cu conducător.

Specialiştii spun că astfel de accidente se pot repeta oricând, din cauza legislaţiei permisive. Bărcile de agrement, precum cea răsturnată seara trecută, nu au nevoie de autorizaţie pentru a plimba turişti şi nici pentru a face transport de persoane între Tulcea şi Sulina. Şi sunt zeci care cară zilnic turişti.

Ancheta a fost preluată de Parchetul Miliatar, dat fiind statutul conducătorului ambarcaţiunii. Deocamdată, acesta a fost amendat cu 20 de mii de lei de căpitănia Sulina şi i s-a suspendat permisul pentru 60 de zile.

