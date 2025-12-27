Antena Meniu Search
Tragedie în Vaslui. Doi copii s-au înecat în acumularea Tăcuta, după ce gheaţa pe care traversau s-a rupt

Echipele de intervenție de la Detașamentul Vaslui caută, sâmbătă seară, doi copii, un minor cu vârsta de 12 ani şi sora sa în vârstă de 14 ani care s-ar fi înecat în acumularea Tăcuta, după ce gheața pe care o traversau s-a rupt. Copiii ar fi făcut parte dintr-un grup de colindători. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vaslui, polițiștii au luat legătura cu părinții celor doi copii, care au spus că nu i-au mai văzut pe aceștia de la ora 15:15.

de Redactia Observator

la 27.12.2025 , 18:58
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vaslui a anunțat, sâmbătă seară, că este posibil ca doi copii cu vârste de 12 și 14 ani să se fi înecat în acumularea Tăcuta, localitatea Protopopești, comuna Tăcuta.

"Intervine Detașamentul Vaslui cu Autospeciala de căutare-salvare L200, o barcă pneumatică, TIM și EPA, precum și zece militari", precizează sursa citată.

Potrivit aceleiași surse, apelul la 112 a fost făcut la ora 17:35. Autoritățile locale afirmă că cei doi copii ar fi făcut parte dintr-un grup de colindători care au traversat acumularea pe gheață, iar aceasta s-a rupt.

Căutați de polițiști, părinții celor doi copii au spus că nu i-au mai văzut pe aceștia de la ora 15:15. Potrivit surselor Observator, ambii copii ar fi fost scoşi din apă fără suflare. 

